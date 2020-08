Ιγκόρ Γκρετσούσκιν: Ο άνθρωπος στον οποίο ανήκε το πλοίο με τη νιτρική αμμωνία που ανατίναξε τη Βηρυτό (pics & vids)

Καταιγιστικές οι εξελίξεις μετά τις τρομακτικές εκρήξεις που συγκλόνισαν τη Βηρυτό και έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 135 ανθρώπων και τον τραυματισμό 5.000 και πλέον! Να σημειώσουμε πώς υπάρχουν και πέντε Έλληνες τραυματίες, δύο εκ των οποίων νοσηλεύονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Αυτήν τη στιγμή, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες , που μεταδίδουν ξένα μέσα ενημέρωσης, οι Αρχές του Λιβάνου φαίνεται πως αναζητούν στην Κύπρο τον Ρώσο επιχειρηματία Ιγκόρ Γκρετσούσκιν, στον οποίο και φέρεται να ανήκει το εμπορικό πλοίο ονόματι «Rhosus», και στο οποίο υπήρχαν 2.750 τόνοι λιπάσματος νιτρικού αμμωνίου. Το πλοίο, ωστόσο, να θυμίσουμε, κατασχέθηκε στη Βηρυτό το 2014 και ο καπετάνιος του, τότε, είχε χαρακτηρίσει το φορτίο του «πλωτή βόμβα»! Φαίνεται πως ουδείς, όμως, τον άκουσε...

Σύμφωνα με τον Guardian και την Daily Mail, που επικαλούνται επικοινωνία με πρώην μέλη του πληρώματος, ο Γκρετσούσκιν είναι ο ιδιοκτήτης του πλοίου και ζει στην Κύπρο. Φέρεται, μάλιστα, να είναι ο τελευταίος γνωστός διευθυντής της Teto Shipping στην Κύπρο, ωστόσο σε αναζήτηση στο διαδίκτυο δεν βρέθηκε εταιρεία Teto Shipping στη Μεγαλόνησο. Εμφανίζεται, ωστόσο, όπως αναφέρει το iefimerida.gr, ως manager σε μια εταιρεία ονόματι Unimar Service.

This is Igor Grechushkin, whose ship brought the ammonium nitrate to Beirut, according to @rentvchannel. Via @Andrew__Roth pic.twitter.com/LCVJuE91Y4 — Alec Luhn (@ASLuhn) August 5, 2020

Όλα δείχνουν εγκληματική αμέλεια

Όπως και να έχει, φαίνεται πως υπάρχει εγκληματική αμέλεια από πλευράς Λιβάνου. Επίσημη πηγή δήλωσε αυτό ακριβώς στο Reuters και πρόσθεσε πως το θέμα της ασφαλούς αποθήκευσης είχε εγερθεί σε πολλές επιτροπές και δικαστές και «τίποτα δεν έγινε», προκειμένου να εκδοθεί μια εντολή απομάκρυνσης ή καταστροφής του εξαιρετικά εύφλεκτου υλικού.

Ο Μπάντρι Ντάχερ, γενικός διευθυντής των Τελωνείων του Λιβάνου, δήλωσε, εξάλλου, στο τηλεοπτικό δίκτυο LBCI πως τα τελωνεία είχαν στείλει έξι έγγραφα στο δικαστικό σώμα, προειδοποιώντας ότι το υλικό συνιστούσε απειλή.

«Ζητήσαμε την επανεξαγωγή του, αλλά αυτό δεν συνέβη. Αφήνουμε τους ειδικούς και εκείνους που τους αφορά να προσδιορίσουν γιατί», είπε ο Ντάχερ.

«Θα ανατινάξει όλη τη Βηρυτό»

Σύμφωνα με άλλο πρόσωπο, που σχετίζεται με υπάλληλο του λιμανιού, μια ομάδα που είχε επιθεωρήσει το νιτρικό αμμώνιο πριν από έξι μήνες προειδοποίησε πως αν δεν μετακινηθεί «θα ανατινάξει όλη τη Βηρυτό».

Σύμφωνα με δύο έγγραφα που είδε το Reuters, τα τελωνεία του Λιβάνου είχαν ζητήσει από το δικαστικό σώμα το 2016 και το 2017 να ζητήσει από «την αρμόδια ναυτιλιακή υπηρεσία» να επανεξαγάγει ή να εγκρίνει την πώληση του νιτρικού αμμωνίου, το οποίο είχε απομακρυνθεί από ένα φορτηγό πλοίο, το «Rhosus», και είχε εναποτεθεί στην αποθήκη 12, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του λιμανιού.

Ένα από τα έγγραφα αναφέρεται σε παρόμοια αιτήματα που είχαν γίνει το 2014 και 2015.

Ésta es la imagen del buque de carga Rhosus, que descargó el nitrato de amonio en Beirut en 2013 luego de descomponerse en el mar, cuando viajaba entre Georgia y Mozambique. Medios rusos dicen que es propiedad de Igor Grechushkin, un empresario ruso residente en Chipre. pic.twitter.com/Qbwxdfh557 — Pascal BeltrandelRio (@beltrandelrio) August 5, 2020

«Μια εγχώρια και διεθνής έρευνα πρέπει να διενεργηθεί για το συμβάν, δεδομένης της κλίμακας και των περιστάσεων υπό τις οποίες αυτά τα προϊόντα αυτά μεταφέρθηκαν στα λιμάνια», δήλωσε ο Γκασάν Χασμπάνι, πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και μέλος του κόμματος Λιβανικές Δυνάμεις.

Το shiparrested.com, ένα βιομηχανικό δίκτυο που ασχολείται με νομικές υποθέσεις, είχε αναφέρει το 2015 ότι το «Rhosus», που είχε σημαία Μολδαβίας, έδεσε στη Βηρυτό τον Σεπτέμβριο του 2013 λόγω τεχνικών προβλημάτων κατά το ταξίδι του από τη Γεωργία στη Μοζαμβίκη με 2.750 τόνους νιτρικού αμμωνίου.

WARNING: GRAPHIC CONTENT - A massive warehouse explosion sent a devastating blast wave across Beirut, Lebanon, killing at least 100 people and injuring nearly 4,000 https://t.co/22HvyzE4tD pic.twitter.com/YHQ7BhZpJM — Reuters (@Reuters) August 5, 2020

Κατά την επιθεώρηση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου και λίγο μετά εγκαταλείφθηκε από τους ιδιοκτήτες του, με αποτέλεσμα διάφοροι πιστωτές να προβάλουν νομικές διεκδικήσεις.

«Λόγω των κινδύνων που συνδέονταν με την παραμονή του νιτρικού αμμωνίου πάνω στο πλοίο, οι λιμενικές αρχές άδειασαν το πλοίο και μετέφεραν το φορτίο του στις αποθήκες του λιμανιού», ανέφερε.

The ammonium nitrate that exploded was reportedly brought to Beirut on a Moldovan ship owned by a Russian in Cyprus, Igor Grechushkin, who declared bankruptcy & "abandoned" it there https://t.co/ucDE64bpYH pic.twitter.com/avNT5MhL8M — Alec Luhn (@ASLuhn) August 5, 2020

Τι είναι το νιτρικό αμμώνιο

Με τη χημική φόρμουλα NH4NO3 το νιτρικό αμμώνιο απαντάται σε μεγάλες αποθέσεις στην έρημο Ατακάμα της Χιλής, απ’ όπου εξορύσσεται.

Σήμερα, ωστόσο, σχεδόν το 100% του χημικού αυτού που χρησιμοποιείται είναι συνθετικό και παράγεται με αντίδραση αμμωνίας με νιτρικό οξύ. Πρόκειται για ένα ξηρό λίπασμα που αναμιγνύεται με άλλα λιπάσματα όπως φωσφάτα και χρησιμοποιείται σε σοδειές για να ενισχύσει την ανάπτυξη των φυτών. Είναι σχετικά σταθερό και η παραγωγή δεν είναι κοστοβόρα, γεγονός που το καθιστά δημοφιλέστερο έναντι άλλων ακριβότερων λιπασμάτων.

Είναι επίσης βασικό συστατικό ενός βιομηχανικού εκρηκτικού που χρησιμοποιείται στις εξορύξεις μεταλλευμάτων, λατομεία και αστικές κατασκευές και αντιπροσωπεύει το 80% όλων των βιομηχανικών εκρηκτικών που χρησιμοποιούνται στις ΗΠΑ.

Stāsts par Beirutas sprāgušo minerālmēslu īpašnieku Igor Grechushkin ir izlasīšanas vērts.

Interesanti, ko viņš šodien dara? Ja vakar bija Kiprā un sajuta sprādzienu, diez viņam ienāca prātā, ka tas no viņa pamestajiem minerālmēsliem?https://t.co/KdZ3R59zRy — Rita Ignāte (@ritaignate) August 5, 2020

«Οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν»

Την ίδια στιγμή και ενώ η κατάσταση στη Βηρυτό είναι τραγική, με 300.000 ανθρώπους να έχουν μείνει άστεγοι, ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Χασάν Ντιάμπ, δεσμεύτηκε ότι όσοι ευθύνονται για την έκρηξη θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη.

«Σας υπόσχομαι ότι αυτή η καταστροφή δεν θα περάσει χωρίς να αποδοθούν ευθύνες. Όσοι ευθύνονται θα πληρώσουν το τίμημα», είπε σε τηλεοπτικό διάγγελμά του ο Ντιάμπ.

Εξάλλου, οι Αρχές στον Λίβανο, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν διατάξει τη σύλληψη αξιωματούχων της Λιμενικής Αρχής.

Reports indicate the cause of the explosion that devastated Beirut. It was a 2700 ton load of Russian fertilizer according to reports. Said crap was seized from a Russian businessman Igor Grechushkin who abandoned his load in port. https://t.co/Txu1CSSvbI via @nypost — Queenstown (@veritasrepublic) August 5, 2020

Media reports say a large supply of ammonium nitrate that exploded at a warehouse in the port of Beirut was likely unloaded there years earlier from a cargo ship that had been seized from its Russian owner, businessman Igor Grechushkin. #BeirutBlast https://t.co/mm4sA0moKm — Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) August 5, 2020

