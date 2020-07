Λίγες ώρες μετά την έκδοση NAVTEX από την Τουρκία για έρευνες στα ανοιχτά του Καστελόριζου, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ απάντησε σε ερωτήσεις Ελλήνων ανταποκριτών.

Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες γνωρίζουν ότι η Τουρκία έχει εκδώσει μία NAVTEX για έρευνα σε αμφισβητούμενα ύδατα στην Ανατολική Μεσόγειο» και προσθέτει πως «προτρέπουμε τις τουρκικές αρχές να σταματήσουν τυχόν σχέδια για επιχειρήσεις και να αποφύγουν μέτρα που αυξάνουν τις εντάσεις στην περιοχή».

Η απάντηση στα αγγλικά:

«The United States is aware that Turkey has issued a NAVTEX for research in disputed waters in the Eastern Mediterranean. We urge Turkish authorities to halt any plans for operations and to avoid steps that raise tensions in the region».

Αξίζει να σημειωθεί πως παρά το γεγονός πως το Στέιτ Ντιπάρτμεντ καλεί την Τουρκία να αποχωρήσει από την περιοχή, χαρακτηρίζει τα νερά «αμφισβητούμενα».

