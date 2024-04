Αρχίζει η δίκη των «Πολιτών του Ράιχ»

Η δίκη πραγματοποιείται υπό εξαιρετικά αυστηρά μέτρα ασφαλείας, στο δικαστήριο όπου πριν από 50 χρόνια διεξήχθη η δίκη των ηγετικών στελεχών της RAF.

Αρχίζει σήμερα στην Στουτγάρδη η δίκη εννέα μελών του στρατιωτικού σκέλους της οργάνωσης «Πολίτες του Ράιχ», η οποία σχεδίαζε εισβολή στην Bundestag, κατάλυση του πολιτεύματος και εγκαθίδρυση απολυταρχικού καθεστώτος υπό τον Ερρίκο ΙΓ΄πρίγκιπα Ρόις. Θα ακολουθήσουν αντίστοιχες δίκες στην Φραγκφούρτη και στο Μόναχο για τους υπόλοιπους 18 συλληφθέντες. Κεντρικό ζήτημα προς απόδειξη είναι η θέση της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας ότι πρόκειται για τρομοκρατική οργάνωση.

Το κατηγορητήριο της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας εκτείνεται σε περισσότερες από 600 σελίδες και αφορά ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, εσχάτη προδοσία, για κάποιους παράνομη οπλοκατοχή και για έναν εκ των κατηγορουμένων απόπειρα ανθρωποκτονίας και βαριά σωματική βλάβη. Στις 400.000 σελίδες της εισαγγελικής έρευνας αναφέρεται ότι έχουν βρεθεί περισσότερα από 380 πυροβόλα όπλα και 350 μαχαίρια, χειροπέδες, δορυφορικά τηλέφωνα και κεφάλαια άνω των 500.000 ευρώ, αλλά και εκτεταμένα οργανογράματα επιθέσεων, λίστες συμμετεχόντων και «στρατιωτικών» δεξιοτήτων.

German cases known as Reichsbürger — or “citizens of the empire” — linked to a broader far-right movement are being tried in court in the next weeks https://t.co/Upi2cOVcXF