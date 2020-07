Σπάνια χρυσή τίγρης εντοπίστηκε ζωντανή μετά από χρόνια (pics)

Viral έχουν γίνει στην Ινδία, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, οι εικόνες μιας χρυσής τίγρης, που εντοπίστηκε στο εθνικό πάρκο Kaziranga.

Το εν λόγω αιλουροειδές είναι εξαιρετικά σπάνιο και θεωρείται πως είναι η μοναδική ζωντανή χρυσή τίγρης στην Ινδία.

Απαθανατίστηκε από τον φωτογράφο άγριας ζωής Mayuresh Hendre.

«Στην Ινδία έχουμε μια χρυσή τίγρη. Αυτή είναι μόνη τεκμηρίωση μιας τέτοιας μεγάλης γάτας κατά τον 21ο αιώνα στον πλανήτη», δήλωσε αξιωματούχος του πάρκου.

Το χρυσό χρώμα της τίγρης οφείλεται σε ένα «υπολειπόμενο γονίδιο», το οποίο εκφράζεται λόγω εκτεταμένης αναπαραγωγής. Σε αντίθεση με την τίγρη της Βεγγάλης, έχει κόκκινες και καφέ ρίγες και ένα απαλό χρυσό χρώμα.

Υπάρχουν κάποιες χρυσές τίγρεις σε ζωολογικούς κήπους, αλλά είναι πολύ σπάνια η καταγραφή τους στο φυσικό τους περιβάλλον.

Η τίγρης είναι θηλυκή και ήταν γνωστό πως υπήρχε στην Ινδία, αλλά είχε χρόνια να εμφανιστεί, γεγονός αν μη τι άλλο ενθαρρυντικό.

