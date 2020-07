Ο Νότιος Πόλος θερμαίνεται τρεις φορές πιο γρήγορα από τον υπόλοιπο κόσμο, σύμφωνα με μελέτη

Πιστεύεται εδώ και πολύ καιρό ότι ο Νότιος πόλος μπορεί να είναι «ανθεκτικός» στην υπερθέρμανση του πλανήτη, αλλά έρευνα που δημοσιεύθηκε αυτήν την εβδομάδα στο Nature Climate Change λέει κάτι διαφορετικό.

Μια ανάλυση δεδομένων διαπίστωσε ότι ο Νότιος Πόλος θερμαίνεται τρεις φορές πιο γρήγορα τις τελευταίες τρεις δεκαετίες και ένα σημαντικό μέρος αυτής της θέρμανσης αποδίδεται στην κλιματική αλλαγή που προκαλείται από τον άνθρωπο.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι ο πόλος είχε θερμανθεί κατά 1,8 βαθμούς Κελσίου μεταξύ 1989 και 2018, με τον ρυθμό θέρμανσης να αυξάνεται από την αλλαγή της χιλιετίας.

Ενώ η θερμοκρασία του Νότιου Πόλου μπορεί να επηρεαστεί από πολλά φυσικά φαινόμενα, όπως οι θερμοκρασίες των ωκεανών στον τροπικό Ειρηνικό, η μελέτη διαπίστωσε ότι η κλιματική αλλαγή είχε σχεδόν σίγουρα αντίκτυπο.

Ο Kyle Clem, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Victoria του Ουέλλινγκτον και ένας από τους συγγραφείς της μελέτης έγραψε στον «Guardian»: «Η ανάλυσή μας αποκαλύπτει ακραίες διακυμάνσεις στις θερμοκρασίες του Νότιου Πόλου που μπορούν να εξηγηθούν εν μέρει από τη φυσική τροπική μεταβλητότητα» και συνέχισε: «Για να εκτιμήσουμε την επίδραση της κλιματικής αλλαγής που προκαλείται από τον άνθρωπο, αναλύσαμε περισσότερες από 200 προσομοιώσεις κλιματικών μοντέλων με παρατηρούμενες συγκεντρώσεις αερίων του θερμοκηπίου κατά την περίοδο μεταξύ 1989 και 2018.

Αυτά τα κλιματικά μοντέλα δείχνουν ότι οι πρόσφατες αυξήσεις των αερίων του θερμοκηπίου συνέβαλαν πιθανώς περίπου στο 1 ℃ του συνολικά 1,8 ℃ της θέρμανσης στο Νότιο Πόλο».

«Η παρατηρούμενη υπερθέρμανση υπερβαίνει το 99,9% όλων των πιθανών τάσεων χωρίς ανθρώπινη επιρροή κάτι που σημαίνει ότι η πρόσφατη αύξηση της θερμοκρασίας είναι εξαιρετικά απίθανο να συνέβη από φυσικές συνθήκες, αν και όχι αδύνατο...», τονίζει μεταξύ άλλων ο επιστήμονας, όπως αναφέρει το LADbible.

Οι θερμοκρασίες έχουν καταγραφεί στο σταθμό Amundsen-Scott South Pole, το νοτιότερο παρατηρητήριο καιρού της Γης, από το 1957 και κυμαίνονται από 1 βαθμό Κελσίου πριν από το 2000, σε 1,8 βαθμούς Κελσίου τα τελευταία 30 χρόνια.

Ως εκ τούτου, ο Κλεμ προειδοποίησε ότι αυτή η φυσική παραλλαγή θα μπορούσε να εντείνει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής τις επόμενες δεκαετίες.

«Αλλά η μελέτη μας αποκαλύπτει ακραίες και απότομες κλιματικές μεταβολές που αποτελούν μέρος του κλίματος του εσωτερικού της Ανταρκτικής. Αυτές πιθανότατα θα συνεχιστούν στο μέλλον, προσπαθώντας είτε να κρύψουν την ανθρώπινη επιρροή είτε να την εντείνουν όταν οι διαδικασίες φυσικής θέρμανσης και το φαινόμενο του θερμοκηπίου λειτουργούν παράλληλα», καταλήγει ο Κλέμ.

And, at the other end of the earth: https://t.co/vFBqlrfyxU

— Gillian Grace (@gilliancgrace) June 30, 2020