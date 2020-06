Λίμνη 50.000 ετών έγινε ροζ και οι επιστήμονες δεν έχουν ιδέα γιατί (pics)

Εντυπωσιακό μεν, ανησυχητικό δε είναι το παράξενο φαινόμενο στη λίμνη Λόναρ της πολιτείας Μαχαράστρα στην Ινδία, που άλλαξε ξαφνικά απόχρωση τις τελευταίες μέρες και «βάφτηκε» ροζ!

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η αλλαγή στο χρώμα των νερών της λίμνης οφείλεται, πιθανότατα, είτε στην αυξημένη αλατότητα είτε στην παρουσία φυκιών, εκτός αν είναι ένας συνδυασμός και των δύο -όπως είχε συμβεί σε τμήματα της Λίμνης Γκρέιτ Σαλτ στη Γιούτα των ΗΠΑ ή τη λίμνη Χίλιερ στην Αυστραλία.

Ο Γκατζαναν Καράτ, τοπικός γεωλόγος, λέει ότι το φαινόμενο έχει παρουσιαστεί ξανά, αλλά ποτέ δεν ήταν τόσο εμφανές. «Φαίνεται ιδιαίτερα κόκκινη φέτος, γιατί η αλατότητα του νερού έχει αυξηθεί», είπε. «Η ποσότητα του νερού στη λίμνη έχει μειωθεί και η λίμνη έχει γίνει πιο ρηχή, οπότε η αλατότητα έχει αυξηθεί και προκάλεσε κάποιες εσωτερικές αλλαγές», εξήγησε, ενώ σημείωσε ότι εξετάζεται και το ενδεχόμενο η παρουσία κόκκινων φυκιών να προκάλεσε την αλλαγή του χρώματος.

Οι επιστήμονες, πάντως, βρίσκονται προς το παρόν στο σκοτάδι και δεν είναι 100% σίγουροι για το τι έχει συμβεί.

OMG .....Water of Lonar crater lake in Buldhana district ( maharashtra)has turned red....nature power pic.twitter.com/3XtZg63hxM

«Τα δείγματα αποστέλλονται σε πολλά εργαστήρια», είπε ο Καράτ και «αφού τα μελετήσουν, θα είμαστε σε θέση να πούμε οριστικά γιατί το νερό της λίμνης έχει γίνει ροζ».

Η λίμνη Λόναρ, όπως αναφέρει το CNN, βρίσκεται 500 χιλιόμετρα ανατολικά της Βομβάης και σχηματίστηκε αφού ένας μετεωρίτης χτύπησε τη Γη πριν από 50.000 χρόνια.

From Green to Pink; Lonar Crater Lake has changed its colour. #LonarLake #LonarCrater #SaltWaterLake #MaharashtraTourism pic.twitter.com/2HmvOiyr6h

Guess the #lake ... ?

The lake which is created by an #AsteroidCollision pic.twitter.com/IjSM6fNZw3

