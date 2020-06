ΗΠΑ: Λευκός πολίτης εμφανίστηκε σε διαδήλωση με τουφέκι και στρατιωτικό εξοπλισμό και η αστυνομία τον άφησε απλά να φύγει (vid)

Έχουν ξεφύγει εντελώς τα πράγματα στην Αμερική.

Χθες (31/5) είδαμε έναν λευκό μεσήλικα να βγαίνει από το αυτοκίνητό του με τόξο και να σημαδεύει διαδηλωτές, χτυπώντας, τελικά, με το βέλος κάποιον, με αποτέλεσμα να φάει το ξύλο της αρκούδας, και σήμερα ένας άλλος, επίσης λευκός πολίτης -το σημειώνουμε- εμφανίστηκε σε διαδήλωση στο Σικάγο με ένα τεράστιο τουφέκι και στρατιωτικό εξοπλισμό, να μιλάει στο... χαλαρό με τους αστυνομικούς!

Όπως έγραψαν αρκετοί αυτόπτες μάρτυρες, δε, ο τύπος, λίγο νωρίτερα, σημάδευε με το όπλο του διαδηλωτές, με την αστυνομία να παρακολουθεί αμέτοχη, φωνάζοντάς τους να αποχωρήσουν.

Στο βίντεο, που δημοσιεύει και ο Independent, ο λευκός άνδρας συνομιλεί με τους αστυνομικούς και φεύγει χαλαρός από το σημείο -εξαγριώνοντας πολλούς χρήστες στο Twitter και όχι μόνο.

WHY was he not DETAINED, QUESTIONED OR ARRESTED? look how calmly they talk to him and let him go. This is disgusting https://t.co/Wnme02P4vz — LUNA (@luna_head) June 1, 2020

This white man had a gun to me and my friends face. He was not w/ the police he was just out here instigating. If he had been black he would have been thrown to the ground arrrested and beaten. But he was peacefully tuned away. Because he’s white. pic.twitter.com/0Dxy3PcRFJ — pot of luck (@taygang98) June 1, 2020

How much more obvious can it be https://t.co/LiYHOXlozg — IVAL (@INFANTONLINE) June 1, 2020

Black man in a car? That’s a Tasering.

Heavily armed white man? Off you go. https://t.co/XUUm82XXSw — John Niven HQ (@estellecostanza) June 1, 2020