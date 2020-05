ΗΠΑ: Τοξοβόλος πολίτης σημαδεύει διαδηλωτές και χτυπάει έναν, για να δεχθεί άγρια επίθεση από δεκάδες άτομα! (vid)

Είναι πραγματικά αδιανόητη και εκτός ελέγχου η κατάσταση στην Αμερική αυτήν τη στιγμή.

Και για να καταλάβετε πόσο, δείτε απλά αυτή την τρομακτική εικόνα από το Σολτ Λέικ Σίτι.

Ένας αδίστακτος λευκός άνδρας, μέσης ηλικίας, επιχείρησε να περάσει με το αυτοκίνητό του από κλειστό, λόγω των συνεχιζόμενων διαδηλώσεων και βίαιων συγκρούσεων για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, δρόμο, ωστόσο δεν τα κατάφερε.

Όπως αναφέρει, λοιπόν, το TMZ, βγήκε έξαλλος από το όχημά του με κυνηγετικό τόξο και άρχισε να σημαδεύει διαδηλωτές!

Μάλιστα, στο συγκλονιστικό βίντεο-ντοκουμέντο φαίνεται να χρησιμοποιεί, τελικά, το τόξο εναντίον κάποιου, που προσπάθησε να τον πλησιάσει, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει χαμός, καθώς του επιτέθηκαν δεκάδες άτομα και τον χτύπησαν άγρια, βάζοντας ακόμη και φωτιά στο αυτοκίνητό του!

Η εικόνα του μετά το ξύλο που έφαγε τα λέει όλα...

The white media has tried to portray this guy as a "victim" of violent protesters. But they don't show anyone the video of him using a bow and arrow and shooting arrows protesters and it appears hitting one at close range. https://t.co/DqtdFPsgCt pic.twitter.com/0LOM4O8ZUe

— ProfessorBlackTruth (@ProfBlacktruth) May 31, 2020