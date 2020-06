Άντε πάλι: Κάποιοι ισχυρίζονται ότι είδαν UFO στην εκτόξευση του πυραύλου της SpaceX (pics & vid)

Δεν είχαμε καμία αμφιβολία.

Οι ουφολόγοι εμφανίστηκαν ξανά, αυτήν τη φορά γιατί είδαν UFO, είναι σίγουροι δηλαδή, στη διάρκεια της εκτόξευσης του πυραύλου της SpaceX.

Κάποιοι, για την ακρίβεια, βλέποντας το live stream της NASA, εντόπισαν ιπτάμενα αντικείμενα.

Ένας, δε, λέει πως είδε τρία UFO, ενώ ένας άλλος ρωτάει τους followers του στο Twitter αν είδαν και εκείνοι «αυτά τα φωτιάκια»...

Ο ειδικός των UFO, δε, ονόματι Pedro Ramirez, έγραψε στο Facebook: «30 Μαΐου 2020. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί δύο UFO κατά τη διάρκεια της εκτόξευσης, το πρώτο από αυτά μπορεί να παρατηρηθεί πολύ κοντά στη στρατόσφαιρα, το επόμενο φαίνεται να είναι πιο κοντά στο Crew Dragon, ωστόσο εξακολουθούμε να ελέγχουμε το υλικό που έχει καταγραφεί από το έδαφος από τον κόσμο.

Κατά τη διάρκεια της αποστολής, θα αναζητήσουμε όλα όσα θα μπορούσαν να προκύψουν γύρω από τα UFO στο διάστημα, ειδικά εκείνα που μπορεί να είναι κοντά στην εποχή της επαφής με το ISS... Ήρθε η ώρα να πιστέψουμε».

Was that a ufo or something? at time T+ 00:14:11. It was rising from under the clouds so fast! #LaunchAmerica #SpaceX #ElonMusk pic.twitter.com/9Q0vliN1a3

— Xiny (@holipori) May 30, 2020