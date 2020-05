Τραμπ για διαδηλωτές: «Αν πλησίαζαν, θα τους καλωσορίζαμε με το πιο λυσσασμένα σκυλιά και τα πιο απειλητικά όπλα»!

Σε ένα tweet τεσσάρων επιμέρους κομματιών, ο Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε τους άνδρες των μυστικών υπηρεσιών για τον τρόπο που χειρίστηκαν τη διαδήλωση έξω από τον Λευκό Οίκο, το βράδυ της Παρασκευής. Εξαπέλυσε, ωστόσο και τρομερές απειλές...

Όπως ανέφερε στο tweet του ο Αμερικανός πρόεδρος, «θα τους είχαμε καλωσορίσει με τα πιο λυσσασμένα σκυλιά και με τα πιο απειλητικά όπλα που έχουν δει», εάν είχαν σπάσει την περίμετρο και είχαν εισέλθει στον Λευκό Οίκο, ενώ υποστήριξε ότι πολλοί νέοι πράκτορες «περίμεναν για δράση, είχαμε τοποθετήσει τους νέους στην πρώτη γραμμή και θα το απολάμβαναν να έκαναν μία καλή εξάσκηση»!

Ακόμα, σε νεότερο tweet του, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένοι διαδηλωτές είχαν «μικρή σχέση με τη μνήμη του Τζορτζ Φλόιντ» και τους κατηγόρησε ότι βρέθηκαν έξω από τον Λευκό Οίκο για να προκαλέσουν προβλήματα.

Great job last night at the White House by the U.S. @SecretService. They were not only totally professional, but very cool. I was inside, watched every move, and couldn’t have felt more safe. They let the “protesters” scream & rant as much as they wanted, but whenever someone....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020

....got too frisky or out of line, they would quickly come down on them, hard - didn’t know what hit them. The front line was replaced with fresh agents, like magic. Big crowd, professionally organized, but nobody came close to breaching the fence. If they had they would.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020

....have been greeted with the most vicious dogs, and most ominous weapons, I have ever seen. That’s when people would have been really badly hurt, at least. Many Secret Service agents just waiting for action. “We put the young ones on the front line, sir, they love it, and.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020

Πηγή: reader.gr