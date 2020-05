Τέταρτη μέρα χάους στις ΗΠΑ: Επιχείρηση εισβολής στον Λευκό Οίκο (vids)

Εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες βράδυ μπροστά στον Λευκό Οίκο, για να εκφράσουν την οργή τους για τον θάνατο του 46χρονου Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ, για τον οποίο συνελήφθη λευκός αστυνομικός, που αποτάχθηκε.

Ο θάνατος του, τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια της βίαιης προσαγωγής του, αναζωπύρωσε τις φυλετικές εντάσεις στις ΗΠΑ.

Κρατώντας πλακάτ με συνθήματα όπως «Σταματήστε να μας δολοφονείτε» ή «Η ζωή των μαύρων μετράει», οι διαδηλωτές απαίτησαν «δικαιοσύνη για τον Τζορτζ Φλόιντ» μπροστά στην επίσημη κατοικία του Ντόναλντ Τραμπ.

Βίντεο που μαγνητοσκοπήθηκε από διερχόμενους το βράδυ της Δευτέρας εικονίζει τον Φλόιντ, με το πρόσωπο στο πεζοδρόμιο και χειροπέδες περασμένες πισθάγκωνα, να επαναλαμβάνει «δεν μπορώ να αναπνεύσω, σε παρακαλώ, δεν μπορώ να αναπνεύσω» καθώς λευκός αστυνομικός πιέζει το αριστερό του γόνατο στον σβέρκο του.

Αφού το βίντεο αυτό διαδόθηκε ευρύτατα, διαδηλώσεις και βίαιες ταραχές ξέσπασαν στη Μινεάπολη, ειδικά στην περιοχή όπου βρίσκεται το αστυνομικό τμήμα των τεσσάρων αστυνομικών που προχώρησαν στη σύλληψη, και σε άλλες πόλεις στη Μινεσότα.

White House in danger of being overrun pic.twitter.com/Y9brCiR1iC

— Jack Posobiec (@JackPosobiec) May 30, 2020