Χαμός και στο Λουισβίλ: Η στιγμή των πυροβολισμών σε διαδήλωση για τον φόνο Αφροαμερικανίδας (vid)

Επτά άνθρωποι δέχθηκαν πυροβολισμούς και τουλάχιστον ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση έπειτα από διαδηλώσεις που ξέσπασαν στο Λούισβιλ στην πολιτεία Κεντάκι μετά τον φόνο της Μπριόνα Τέιλορ, μιας μαύρης γυναίκας που δέχθηκε θανάσιμο πυροβολισμό στο διαμέρισμά της τον Μάρτιο, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Η κατάσταση στο κέντρο της πόλης “παραμένει ρευστή και συνεχίζει να εξελίσσεται”, δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Λούισβιλ Λαμόντ Ουάσινγκτον, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.

As protesters gather in downtown Louisville Thursday evening, shots appear to have been fired. pic.twitter.com/tPdZz8GHeI

Η αστυνομία επεσήμανε ότι δεν πυροβόλησε στη διάρκεια της διαδήλωσης, αλλά ότι προχώρησε σε συλλήψεις.

Νωρίτερα είχε αναρτήσει στο Twitter ότι μεγάλο πλήθος ανθρώπων είχαν συγκεντρωθεί στο κέντρο της πόλης.

Αργά χθες Πέμπτη ο δήμαρχος του Λούισβιλ Γκρεγκ Φίσερ ανήρτησε στο Twitter μήνυμα, το οποίο δήλωσε ότι είναι εκ μέρους της μητέρας της Τέιλορ και με το οποίο καλούσε τους διαδηλωτές να παραμείνουν ειρηνικοί.

Large protest moving through the streets of Louisville for #BreonnaTaylor, a Black woman shot and killed by police who barged into her homepic.twitter.com/hhZNTDdJ1s

— philip lewis (@Phil_Lewis_) May 29, 2020