Παγκόσμιος συναγερμός για διαρροή σε χημικό εργoστάσιο στην Ινδία (pics & vids)

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 1.000 άλλοι εισήχθησαν σε νοσοκομεία μετά τη διαρροή αερίου σε χημικό εργοστάσιο στη νοτιοανατολική Ινδία, γνωστοποίησαν αξιωματικοί της αστυνομίας και τοπικός αξιωματούχος.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε σε αυτό το στάδιο ότι πέντε άνθρωποι χάθηκαν. Τουλάχιστον 70 άνθρωποι εισήχθησαν χωρίς τις αισθήσεις τους σε κοντινό νοσοκομείο και στο σύνολό τους 200 ως 500 άνθρωποι δέχθηκαν φροντίδες», δήλωσε η Σουάρουπ Ράνι, μια αξιωματικός της αστυνομίας της Βισαχαπάτναμ, στο ομόσπονδο κράτος Άντρα Πραντές (νοτιοανατολικά).

Άλλος αξιωματικός της αστυνομίας μίλησε λίγη ώρα αργότερα για τουλάχιστον 9 νεκρούς και περίπου χίλιους ανθρώπους που χρειάστηκε να διακομιστούν σε νοσοκομεία.

Το εργοστάσιο της LG Polymers βρίσκεται στα όρια της βιομηχανικής πόλης Βισαχαπάτναμ, όπου βρίσκεται επίσης ένα σημαντικό λιμάνι. Η μεγαλούπολη και τα προάστιά της έχουν συνολικό πληθυσμό 5 εκατομμυρίων κατοίκων από το σύνολο των 49 εκατομμυρίων του ομόσπονδου κράτους του Άντρα Πραντές.

At least 8 feared dead; over 1,000 fall sick after gas leak from a chemical plant in Vizag. #VizagGasLeak #GasLeak #LGPolymersGasLeak pic.twitter.com/UlTVT0psrS

— TOI Vizag (@TOIVizagNews) May 7, 2020