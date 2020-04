Αποθέωση για οδηγό ταξί που μετέφερε δωρεάν ασθενείς με κορονοϊό στο νοσοκομείο (vid)

Τρομερή στιγμή σε νοσοκομείο της Ισπανίας.

Ένας οδηγός ταξί μετέφερε δύο ασθενείς με κορονοϊό και έγινε το πρόσωπο της ημέρας για την αλληλεγγύη του, καθώς δεν δέχθηκε να λάβει το αντίτιμο της κούρσας.

Όταν το περιστατικό έγινε γνωστό, λοιπόν, στο νοσοκομείο, γιατροί και νοσηλευτές συνεννοήθηκαν και τον κάλεσαν για να παραλάβει κάποιον άλλον ασθενή.

Και όταν ο οδηγός έφτασε στην είσοδο, όλο το προσωπικό τον περίμενε και τον αποθέωσε για την πράξη του. Μάλιστα, του προσέφεραν και έναν φάκελο με χρήματα.

Όσα άξιζε η διαδρομή, για την οποία δεν δέχθηκε να πληρωθεί...

I'm not crying you are.

A taxi driver in Spain who has taken patients to the hospital, free of charge, got a call to pickup a patient from the hospital.

When he arrived, doctors and nurses surprised him with a standing ovation, plus an envelope of money. pic.twitter.com/lOdCele0G3

— Giles Paley-Phillips (@eliistender10) April 19, 2020