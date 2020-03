Τηλευαγγελιστής προσπαθεί να θεραπεύσει ανθρώπους με κορονοϊό από την τηλεόραση (vid)

Για να μη λέμε μόνο για τα δικά μας εδώ -ακόμη πιο- φοβερά πράγματα συμβαίνουν και έξω, και δη στην Αμερική...

Εκεί, για όσους δεν γνωρίζουν, υπάρχουν οι περίφημοι τηλευαγγελιστές. Είναι κάτι σαν πάστορες-σταρ, που έχουν κάνει τη θρησκεία κανονική «μπίζνα», εκμεταλλευόμενοι την πίστη (την άγνοια και την απελπισία βασικά) των ανθρώπων, που τους βλέπουν και τους ακούν.

Για αυτό, άλλωστε και έχουν ιδρυθεί διάφορες «εκκλησίες», οι οποίες είναι κανονικές εταιρίες, με καταστατικά και έδρες, ενώ οι πρόεδροι και οι διευθυντές τους είναι αυτοί οι πάστορες-σταρ που σας προαναφέραμε.

Ένας από αυτούς, λοιπόν, από τους πιο διάσημους, είναι και ο Kenneth Copeland.

Ο Copeland, στα 83 του πια, ίδρυσε τις θρησκευτικές ομάδες του Kenneth Copeland (Kenneth Copeland Ministries), προσελκύοντας δεκάδες χιλιάδες πιστούς στα κηρύγματα του. Με τις δωρεές, λοιπόν, των πιστών του, αγόρασε... πέντε ιδιωτικά αεροσκάφη για τις μετακινήσεις του σε διάφορες πόλεις των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι «τα εμπορικά αεροπλάνα είναι γεμάτα δαίμονες», που θα τον αποσπούσαν από την προσευχή.

Ο ίδιος, δε και η σύζυγός του, κηρύσσουν φανατικά κατά του εμβολιασμού.

Η Gloria Copeland, για παράδειγμα, συχνά λέει πως οι γιατροί δίνουν στους ασθενείς «δηλητήριο, που θα σας κάνει να είστε πιο άρρωστοι» και ότι «η εκκλησία αποτελεί εναλλακτική λύση στην ιατρική περίθαλψη».

«Τι θέλετε να κάνετε; Θέλετε να εμβολιαστείτε ή θέλετε να καθίσετε εδώ το Σάββατο το πρωί, να ακούσετε τον λόγο του Θεού και να αφήσετε την πίστη να έρθει στην καρδιά σας και να σας θεραπεύσει;» ρωτά τους οπαδούς του ο πάστορας.

Αυτό, ωστόσο, που έκανε την Τετάρτη είναι από τα άγραφα...

Στήθηκε μπροστά από την κάμερα και άρχισε να... θεραπεύει ασθενείς με κορονοϊό από την τηλεόραση!

Λέει, μεταξύ άλλων, τα εξής εξωφρενικά, ενώ τείνει το χέρι του στην κάμερα, σαν τον Μεσσία, λες και κάνει κάποιο θαύμα: «Βάλτε το χέρι σας στην τηλεόραση. Αλληλούια. Σε ευχαριστώ, Ιησού Χριστέ. Έλαβε τη θεραπεία σας. Τώρα πείτε: Το πήρα. Το έχω. Είναι δικό μου. Σε ευχαριστώ και σε επαινώ για αυτό. Σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού, είμαι θεραπευμένος... Έχω θεραπευθεί τώρα. Δεν είμαι ο άρρωστος που προσπαθεί να θεραπευτεί. Είμαι ο θεραπευμένος και ο Διάβολος προσπαθεί να μου δώσει τη γρίπη! ... Ή οτιδήποτε άλλο προσπαθεί».

Επικίνδυνος.

Kenneth Copeland healed viewers of the coronavirus through their televisions last night. pic.twitter.com/8lwHufTIy4

— Right Wing Watch (@RightWingWatch) March 12, 2020