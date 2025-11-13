Ο 75χρονος Ρότζερ ζει σε ένα πάρκινγκ εδώ και 5 χρόνια: Το όνειρό του θα σε συγκινήσει

Η συγκλονιστική ιστορία ενός συνταξιούχου της Air France που περνά τα γηρατειά του μέσα στο αυτοκίνητο, με μοναδική ελπίδα ένα τυχερό δελτίο.

Πέντε χρόνια τώρα, ο 75χρονος Ρότζερ ζει στο πάρκινγκ ενός εμπορικού κέντρου στα προάστια του Παρισιού. Κοιμάται στο πίσω κάθισμα του παλιού του αυτοκινήτου, χωρίς θέρμανση, χωρίς ραδιόφωνο, με μόνο «σύντροφο» μια μικρή λάμπα που δουλεύει με μπαταρίες.

«Όλοι εδώ με ξέρουν. Δεν ενοχλώ κανέναν», λέει στην ActuParis. Κάποτε είχε σπίτι, δουλειά, οικογένεια. Τώρα, η ζωή του περιορίζεται σε λίγα τετραγωνικά λαμαρίνας και στην ελπίδα πως μια μέρα θα του χαμογελάσει η τύχη: «Αν κερδίσω το λαχείο, θα αγοράσω ένα τροχόσπιτο. Να μπορώ επιτέλους να ξαπλώσω κανονικά».

Από υπάλληλος της Air France, άστεγος στο πάρκινγκ

Μετά από μια οικογενειακή διαμάχη και την πώληση του σπιτιού του, ο Ρότζερ βρέθηκε χωρίς στέγη. Η σύνταξή του δεν φτάνει ούτε για ένα μικρό διαμέρισμα. Έτσι, εγκαταστάθηκε στο Thiais, εκεί όπου «νιώθει ασφαλής»: κοντά στο σούπερ μάρκετ, στους περαστικούς, στους ανθρώπους που του χαμογελούν.

«Μέσα στο αμάξι φτάνει 50 βαθμούς το καλοκαίρι»

Οι συνθήκες διαβίωσης είναι απάνθρωπες: το καλοκαίρι το αυτοκίνητο γίνεται φούρνος, τον χειμώνα ψυγείο. Έχει πρησμένα πόδια και εκφύλιση ωχράς κηλίδας, που απειλεί την όρασή του. «Οι γιατροί λένε πως είναι θέμα ηλικίας και κακουχίας. Δεν βλέπω καλά πια», παραδέχεται.

Οι «άγνωστοι φίλοι» που του δίνουν ελπίδα

Κι όμως, ανάμεσα στα τσιμέντα και τα φώτα του πάρκινγκ, υπάρχει ανθρωπιά. Κάποιοι του φέρνουν φαγητό, άλλοι ρούχα, άλλοι απλώς του λένε μια καλημέρα. «Είναι υπέροχοι άνθρωποι. Χάρη σε αυτούς, αντέχω», λέει συγκινημένος.

«Δεν θέλω παλάτια. Ένα τροχόσπιτο μου φτάνει»

Η επιθυμία του Ρότζερ είναι απλή: να αποκτήσει ένα μικρό τροχόσπιτο - «ένα σπίτι με ρόδες», όπως το λέει.

Μια ζωή με λίγο φως, λίγη ασφάλεια και λίγη αξιοπρέπεια. Μέχρι τότε, συνεχίζει να παρκάρει κάθε βράδυ στην ίδια θέση, με την ίδια ελπίδα ότι αύριο θα αλλάξει κάτι.

Η ιστορία του συγκλονίζει τη Γαλλία και θυμίζει πως πίσω από κάθε άστεγο, υπάρχει μια ζωή που κάποτε έμοιαζε κανονική.

