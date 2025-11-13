Ο «πόλεμος» της Ιαπωνίας με τις αρκούδες «δολοφόνους»: Στρατός, παγίδες και καμπάνες 

Η περιοχή Ακίτα εφαρμόζει έκτακτα μέτρα ενόψει των 220 περιστατικών που άφησαν 13 νεκρούς φέτος

Σε αυτή τη φωτογραφία που παρέχει το στρατόπεδο Akita των Αυτοαμυντικών Δυνάμεων της Ιαπωνίας, μέλη των Αυτοαμυντικών Δυνάμεων ξεφορτώνουν ένα κλουβί για αρκούδες από ένα στρατιωτικό φορτηγό στο στρατόπεδο JSDF Akita, στην Akita, βόρεια Ιαπωνία, την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Η Ιαπωνία ζει με τον φόβο των αρκούδων, που δείχνουν να έχουν εξαπολύσει μία εκστρατεία εναντίον του πληθυσμού, που περιλαμβάνει ακόμα και θανατηφόρες επιθέσεις, την ώρα που η κυβέρνηση προσπαθεί να εκπονήσει σχέδια προστασίας με τη βοήθεια και του στρατού.

Μόνο από τον περασμένο Απρίλιο έχει καταγραφεί αριθμός ρεκόρ επιθέσεων με 220 από τις οποίες 13 ανθρώπους έχασαν τη ζωή τους.

