Τζέσι Μπάκλεϊ: Η εμφάνιση με «γυμνό» gothic φόρεμα στην πρεμιέρα της ταινίας The Bride

Λίγο μετά τη βράβευσή της στα BAFTA, η Τζέσι Μπάκλεϊ έδωσε το «παρών» στην παγκόσμια πρεμιέρα της νέας της ταινίας, «The Bride» και φωτογραφήθηκε στο κόκκινο χαλί με μία τολμηρή και απόλυτα σύγχρονη δημιουργία υψηλής ραπτικής.

Η πρεμιέρα της ταινίας «The Bride» πραγματοποιήθηκε στο Cineworld Leicester Square, στο Λονδίνο, το βράδυ της Πέμπτης, συγκεντρώνοντας πλήθος κόσμου και φωτογράφων, με την Τζέσι Μπάκλεϊ που πρωταγωνιστεί στην ταινία, να φωτογραφίζεται χαμογελαστή και ευδιάθετη φορώντας ένα see through φόρεμα υψηλής ραπτικής.

