Η αντίδραση του πρίγκιπα Καρόλου όταν ρωτήθηκε για τη συνέντευξη των Χάρι και Μέγκαν

Την πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά την αποκαλυπτική συνέντευξη του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στην Όπρα Γουίνφρεϊ έκανε την Τρίτη ο πρίγκιπας Κάρολος, ο οποίος επισκέφτηκε εμβολιαστικό κέντρο στο Λονδίνο.

Στη διάρκεια της επίσκεψης, ο Βρετανός διάδοχος του θρόνου ρωτήθηκε για την άποψή του σχετικά με τη συνέντευξη, αρνήθηκε όμως να κάνει κάποιο σχόλιο.

