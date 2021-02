Ηθοποιός του Games of Thrones κατηγορεί τον Μέριλιν Μάνσον για κακοποίηση: «Με κυνηγούσε με τσεκούρι» (pics)

Μορφή «χιονοστιβάδας» φαίνεται πως παίρνουν οι καταγγελίες κατά του Μέριλιν Μάνσον για άσκηση ψυχολογικής, σωματικής και σεξουαλικής βίας.

Το τελευταίο διάστημα πολλές γυναίκες βγαίνουν μπροστά και αναφέρουν ακραία περιστατικά κακοποίησης από τον διάσημο τραγουδιστή. Πολλές από τις καταγγέλλουσες διατηρούσαν και ερωτικό δεσμό μαζί του για κάποιο διάστημα.

Η Εσμέ Μπιάνκο, Βρετανίδα ηθοποιός έγινε ευρέως γνωστή από τον ρόλο της «Ρος» στη δημοφιλή σειρά Game of Thrones. Όπως αναφέρει το Rolling Stone, ήταν ζευγάρι με τον μουσικό το 2011. Μάλιστα, συγκατοικούσαν για κάποιους μήνες στο Λος Άντζελες.

Game of Thrones actress Esme Bianco says Marilyn Manson cut her with a knife and treated her 'like a prisoner' in new allegations https://t.co/vavQ4nHevL pic.twitter.com/MrOr5vsSBq

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 11, 2021