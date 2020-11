To PornHub θα μπλοκάρει όποιον δεν ψηφίσει: Τα μηνύματα των πρωταγωνιστριών (vid)

Στις τελευταίες εκλογές, του 2016, στις ΗΠΑ, το 43% όσων είχαν δικαίωμα να λάβουν μέρος αποφάσισαν για τους δικούς τους λόγους να καθίσουν σπίτι τους. Κάτι που πολλοί υποστηρίζουν είχε ως αποτέλεσμα ο Ντόναλντ Τραμπ να κερδίσει τις εκλογές και να μπει στον Λευκό Οίκο.

Προκειμένου να μην υπάρξουν ανάλογα φαινόμενα και σήμερα, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού διάσημοι κάθε είδους, προσπαθούν να πείσουν τους πολίτες να πάνε στις κάλπες ή να στείλουν την ψήφο τους.

Στην μάχη για την μείωση του ποσοστού αποχής, έχει μπει και το PornHub, το οποίο μάλιστα δεν θα είναι διαθέσιμο σε όποιον δεν έχει ψηφίσει. Αυτό αποφάσισαν οι υπεύθυνοι του site, προκειμένου να πείσουν τους πολίτες να καταθέσουν την ψήφο τους.

Election Day is around the corner and we're here to make sure you give a F**K! So on Nov.3, only those who give a F**K will get a F**K on Pornhub! https://t.co/AiJXb7FkM9 pic.twitter.com/cSVIjMfgxe

— Pornhub ARIA (@Pornhub) November 1, 2020