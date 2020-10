Θρήνος στον παγκόσμιο κινηματογράφο και τον καλλιτεχνικό κόσμο, με την είδηση της απώλειας του Σερ Σον Κόνερι.

Ο θρυλικός Τζέιμς Μποντ, όπως μετέδωσε το BBC και σιγά όλα τα Βρετανικά ΜΜΕ, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 90 ετών.

Sir Sean Connery, the actor who defined James Bond, has died aged 90 https://t.co/Z3vsV0CJ96 — BBC Breaking News (@BBCBreaking) October 31, 2020

Ο Πράκτορας 007

p>Ο Σκοτσέζος ηθοποιός είχε γεννηθεί στοστις 31 Οκτωβρίου τουκαι το πρώτο επάγγελμα που έκανε ήταν, πριν καταταχθεί στο. Ένα πρόβλημα υγείας όμως, τον ανάγκασε να κάνει... στροφή και να ασχοληθεί με άλλες δουλειές, όπως οδηγός λεωφορείων και εργάτης.

Ο ρόλος που απογείωσε την καριέρα του ως ηθοποιός δεν ήταν άλλος από αυτόν του Τζέιμς Μποντ, τον οποίο ενσάρκωσε σε συνολικά 7 ταινίες από το 1962 έως και το 1983.

Τζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007, εναντίον Δόκτορος Νο (Dr No., 1962)

Τζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007: Από τη Ρωσία με αγάπη (From Russia with love, 1963)

Τζέιμς Μποντ, Πράκτωρ 007 εναντίον Χρυσοδάκτυλου (Goldfinger, 1964)

Επιχείρηση Κεραυνός (Thunderball, 1965)

Ζεις μονάχα δυο φορές (You only live twice, 1967)

Τα Διαμάντια είναι παντοτινά (Diamonds are forever, 1971)

Ποτέ μην ξαναπείς ποτέ (Never say never again, 1983)