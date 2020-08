Ανακαλύφθηκε χαμένο βιντεοπαιχνίδι με πρωταγωνιστές του Κουέιντιν Ταραντίνο και Τζένιφερ Άνιστον (vid)

Το Steven Spielberg's Director's Chair κυκλοφόρησε το 1996 ως παιχνίδι προσομοίωσης σε CD-ROM που επινοήθηκε από τις Knowledge Adventure και DreamWorks Interactive. Επέτρεπε στους παίκτες να δημιουργήσουν τη δική τους ταινία χρησιμοποιώντας διαθέσιμα βίντεο, ενώ ο σκηνοθέτης Στίβεν Σπίλμπεργκ προσέφερε χρήσιμες συμβουλές για τη δημιουργία κινηματογραφικών έργων.

Το κινηματογραφικό υλικό που ήταν διαθέσιμο προς επεξεργασία είχε γυριστεί ειδικά για το παιχνίδι και παρουσιάζει τον Ταραντίνο σε έναν σπάνιο ρόλο, ως φυλακισμένο καταδικασθέντα σε θάνατο. Η Άνιστον υποδύεται τη φίλη του, η οποία δίνει αγώνα ενάντια στο χρόνο για να αποδείξει την αθωότητά του, ενώ εμφανίζονται επίσης οι μάγοι Πεν και Τέλερ και η ηθοποιός Κάθριν Χέλμοντ.

Steven Spielberg's Director's Choices

An interactive movie made with bootlegged footage from a terrible '90s CD-ROM.

Starring Quentin Tarantino, Jennifer Aniston, Penn and Teller.https://t.co/Q0453nXD2O pic.twitter.com/pVYROFpaMO

