Η Μία Καλίφα έβγαλε σε δημοπρασία τα γυαλιά της για να στηρίξει τον Λίβανο (pic & vid)

Η Λιβανέζα Μία Καλίφα προσπαθεί να στηρίξει τη χώρα της, η οποία δοκιμάζεται -και- μετά τη φονική έκρηξη στη Βηρυτό, βγάζοντας σε δημοπρασία τα περίφημα γυαλιά της, σήμα κατατεθέν της στο μικρό πέρασμά της από τη βιομηχανία του πορνό.

Τα γυαλιά δημοπρατούνται μέσω του ebay, με το μεγαλύτερο «χτύπημα», για την ώρα, να είναι στα 100.000 δολάρια!

Η δημοπρασία ολοκληρώνεται την ερχόμενη Κυριακή και έχει ενδιαφέρον να δούμε μέχρι τότε πού θα φτάσει το ποσό.

Η ίδια, πάντως, κάνει ό,τι μπορεί, προωθώντας τη δημοπρασία μέσω του TikTok.

Let’s raise some funds for the overworked and underfunded Lebanese Red Cross. ##Beirut, you’re not alone

