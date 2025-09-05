«Μη τραυματιστεί κανείς»: Πώς μια γυναίκα κερδίζει 3.000€/εβδομάδα με μόλις τρεις ημέρες εκπαίδευση

Η Κλερ κερδίζει έως και 3.000€/εβδομάδα ως χειρίστρια περονοφόρου, με μόλις τρεις ημέρες εκπαίδευσης και μεγάλη ευθύνη στο εργοτάξιο.

Η Κλερ, μια Αυστραλή που αποφάσισε να αλλάξει καριέρα, κατάφερε να φτάσει σε μισθό 2.700-2.800 ευρώ την εβδομάδα, εργαζόμενη ως χειρίστρια περονοφόρου (ανυψωτικό μηχάνημα) στο Μπρίσμπεϊν. Η διαδρομή της ξεκίνησε με ένα τριήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, συνολικού κόστους περίπου 500 ευρώ, και συνδυάστηκε με αποφασιστικότητα και προηγούμενη εμπειρία στον τομέα της εξόρυξης.

Η καθημερινότητα της Κλερ είναι απαιτητική: 12ωρες βάρδιες, έξι ημέρες την εβδομάδα, ξεκινώντας από τις 6:00 π.μ. Η δουλειά της δεν περιορίζεται σε απλή μετακίνηση υλικών. «Κάθε μέρα ξεκινώ ελέγχοντας τον εξοπλισμό και βεβαιώνοντας ότι όλα είναι ασφαλή. Αν κάτι πάει στραβά, ολόκληρο το εργοτάξιο σταματά», λέει η ίδια. Η ευθύνη είναι τεράστια, καθώς η ασφάλεια όλων εξαρτάται από τις ενέργειές της.

«Έχει και τα μειονεκτήματά του. Οι άνθρωποι νομίζουν ότι πρόκειται απλώς για κάτι απλό, αλλά πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Η ασφάλεια όλων εξαρτάται από εσένα. Αν κάνεις λάθος, κάποιος μπορεί να τραυματιστεί. Προτεραιότητα είναι να μην τραυματιστεί κανείς».

Παρά την υψηλή αμοιβή, η Κλερ τονίζει ότι η δουλειά έχει και μειονεκτήματα. Οι συμβάσεις είναι συχνά προσωρινές, με διάρκεια ενός έως δύο ετών, και η πίεση για ασφάλεια παραμένει συνεχής. Παρ’ όλα αυτά, η οικονομική ανταμοιβή, ειδικά σε έργα εξόρυξης ή πολιτικού μηχανικού, μπορεί να ξεπεράσει τα 3.000 ευρώ την εβδομάδα.

Η ιστορία της έχει προκαλέσει αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάποιοι την συγχαίρουν για την επιτυχία της, ενώ άλλοι αμφισβητούν την υψηλή αμοιβή για μια δουλειά που απαιτεί σχετικά λίγες δεξιότητες.

Αυτό το παράδειγμα δείχνει πώς, με ελάχιστη εκπαίδευση αλλά σωστή προσέγγιση, είναι εφικτό να αποκτήσει κανείς υψηλό εισόδημα, αρκεί να είναι έτοιμος να αναλάβει τις ευθύνες και τις ανάλογες προκλήσεις της δουλειάς.

