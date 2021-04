Πτήση έγινε κατά λάθος... πείραμα ενόψει τουριστικής περιόδου: 47 κρούσματα παρά τα αρνητικά τεστ (pics)

Η πτήση UK6395 της Vistara από το Νέο Δελχί προς το Χονγκ Κονγκ, τείνει να εξελιχθεί σε ένα... κατά λάθος πείραμα ενόψει του ανοίγματος της τουριστικής περιόδου σε όλες τις χώρες, αναδεικνύοντας τους μεγάλος κινδύνους που υπάρχουν παρά τα μέτρα που μπορεί να έχουν ληφθεί.

Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί, ξεκινώντας από τα βασικά...

Το αεροσκάφος ήταν ένα Airbus A321-251NX, το οποίο έχει συνολικά 188 θέσεις.

47 passengers on Vistara flight UK6395 from New Delhi to Hong Kong on April 4th have now tested positive for COVID-19. pic.twitter.com/Mb4wCEPMPl

Η συγκεκριμένη πτήση που είναι διάρκειας 5 ωρών έφτασε στο Χονγκ Κονγκ στις 4 Απριλίου, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως η ασιατική χώρα έχει ως απαράβατο όρο για να περάσει κάποιος στο εσωτερικό της, να έχει στην κατοχή του αρνητικό τεστ κορονοϊού 72 ωρών, να υποβληθεί σε νέο με την άφιξή του εκεί και να μπει σε καραντίνα.

Χάρη σε αυτά λοιπόν τα προληπτικά μέτρα, διαπιστώθηκε πως 47 επιβάτες της πτήσης βρέθηκαν θετικοί στα τεστ που έγιναν από τη στιγμή που πάτησαν το πόδι τους εκεί, μέχρι και την 12η ημέρα.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, αρχικά βρέθηκαν 25 άτομα θετικά από τα τεστ που έγιναν τις πρώτες 11 ημέρες, ενώ την 12η ημέρα, στο ξενοδοχείο καραντίνας, έγιναν επαναληπτικά όπου σε αυτά προστέθηκαν ακόμα 22, ανεβάζοντας το σύνολο των κρουσμάτων στα 47.

Here is the full seating list of all 47 passengers on flight UK6395 that have tested positive for COVID-19 in Hong Kong. pic.twitter.com/RJ6dHY48Yc

— 1B002Aaron (@tripperhead) April 18, 2021