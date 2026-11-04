Ο Διονύσης Μαντάς αναλαμβάνει Chief Public Sector Officer στον Όμιλο Qualco

Στον Όμιλο Qualco εντάσσεται ο Διονύσης Μαντάς, αναλαμβάνοντας τη θέση του Chief Public Sector Officer, με στόχο τη στρατηγική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Ομίλου στον Δημόσιο Τομέα και την ενίσχυση της παρουσίας του σε μεγάλα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ο Διονύσης Μαντάς διαθέτει περισσότερα από 25 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στους κλάδους των Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής, έχοντας διαγράψει μακρά πορεία σε ανώτερες διοικητικές θέσεις, με έμφαση στην επιχειρηματική ανάπτυξη, τη δημιουργία νέων δραστηριοτήτων και τη διαχείριση σύνθετων τεχνολογικών έργων.

Προέρχεται από τον Όμιλο ΟΤΕ, όπου τα τελευταία χρόνια είχε την ευθύνη ανάπτυξης των δραστηριοτήτων Smart Cities, συμβάλλοντας στον σχεδιασμό και την προώθηση μεγάλων έργων ψηφιακού μετασχηματισμού για φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στον Όμιλο ΟΤΕ, κατείχε επίσης σημαντικές διοικητικές θέσεις στους τομείς Cloud, IoT και ICT, έχοντας ενεργό ρόλο στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών μονάδων, στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων και στη διαμόρφωση στρατηγικών συνεργασιών με κορυφαίους διεθνείς τεχνολογικούς οργανισμούς.

Η επαγγελματική του εμπειρία περιλαμβάνει τη διαχείριση χαρτοφυλακίων έργων μεγάλης κλίμακας, την ανάπτυξη επιχειρηματικών ευκαιριών μέσω εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, καθώς και τον συντονισμό σύνθετων έργων ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών.

Στον νέο του ρόλο ως Chief Public Sector Officer, θα έχει την ευθύνη της στρατηγικής ανάπτυξης του Ομίλου Qualco στον Δημόσιο Τομέα, με έμφαση στη διεύρυνση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, στην ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών και στην προώθηση ολοκληρωμένων λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού για δημόσιους οργανισμούς και φορείς.

Με αφορμή την ανάληψη των νέων του καθηκόντων, ο Διονύσης Μαντάς δήλωσε:

«Η ψηφιακή αναβάθμιση του Δημόσιου Τομέα αποτελεί μια διαρκή πρόκληση, αλλά και μια σημαντική ευκαιρία για τη δημιουργία ουσιαστικής αξίας για τους πολίτες και την οικονομία. Στόχος μου είναι να συμβάλω στην ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών και καινοτόμων λύσεων που θα επιταχύνουν αυτόν τον μετασχηματισμό.»