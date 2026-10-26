10 καθαρόαιμες κωμωδίες που ανεβαίνουν στα αθηναϊκά θέατρα τη σεζόν 2026 - 2027

Δέκα απολαυστικές κωμωδίες για κάθε γούστο που έχουμε σημειώσει για να δούμε στα αθηναϊκά θέατρα τη φετινή σεζόν (2026 - 2027).

Κλασικές και σύγχρονες κωμωδίες της παγκόσμιας δραματουργίας, σάτιρες που εμπνέονται από τη σημερινή καθημερινότητα, ελληνικά, αγαπημένα έργα, παραστάσεις που ανεβαίνουν ξανά κι άλλες που παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Όταν το θέατρο γίνεται (ξανά) ένας πολύ καλός λόγος για να σηκωθείς από τον καναπέ, να ταξιδέψεις νοητά σε κόσμους διαφορετικούς και να βιώσεις τη θεραπευτική δύναμη του γέλιου. Το μόνο που χρειάζεται είναι να κλείσεις εισιτήριο.

Ακολουθούν δέκα θεατρικές παραστάσεις που έχουν ανέβει ή πρόκειται να ανέβουν στα θέατρα της Αθήνας, παραστάσεις για κάθε γούστο, που πατάνε πάνω σε απολαυστικές κωμωδίες και αξίζει να τις σημειώσετε για τη φετινή χρονιά.

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