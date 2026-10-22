Πάολα: Επιστρέφει στην Panik Platinum με νέο τραγούδι και μεγάλες εκπλήξεις

Η Πάολα ανανεώνει τη συνεργασία της με την Panik Platinum και κυκλοφορεί το νέο τραγούδι «Τελευταία Μοναξιά»

Η Πάολα και η Panik Platinum ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο σε μια σχέση που έχει ήδη γράψει τη δική της ιστορία.



Ο CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος και η Πάολα, η πιο ξεχωριστή και μία από τις πιο επιδραστικές φωνές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, επιβεβαίωσαν την αμοιβαία εκτίμηση και το κοινό τους όραμα σε μια ζεστή, οικογενειακή συνάντηση.



Με κοινό παρονομαστή την αγάπη για τη μουσική και την πίστη στη δύναμη των τραγουδιών, η Πάολα και η Panik ενώνουν την έμπνευση, τη δημιουργικότητα και την αυθεντικότητα, χαρίζοντας στο κοινό μοναδικές μουσικές στιγμές.



Η νέα σελίδα σηματοδοτείται από την κυκλοφορία του νέου τραγουδιού «Τελευταία Μοναξιά», σε μουσική και στίχους του Λευτέρη Κιντάτου, που έρχεται αυτή την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου. Την ίδια μέρα ξεκινούν και οι πολυαναμενόμενες εμφανίσεις της στη νυχτερινή Αθήνα, στο «Hotel Music Hall».



Παράλληλα, η Πάολα είναι coach στο «The Voice», μεταδίδοντας τις γνώσεις και την πολύτιμη εμπειρία της στη νέα γενιά τραγουδιστών, ενώ συγκινεί με την ερμηνεία της στο τραγούδι «Το Πρόστιμο» που «ντύνει» τους τίτλους αρχής της σειράς «Μπλε Ώρες».



Δείτε το teaser για το νέο τραγούδι «Τελευταία Μοναξιά»:

https://www.instagram.com/ reel/DegtInkgb1F