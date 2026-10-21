ALTERRA: Γιόρτασε 22 χρόνια ανάπτυξης, καινοτομίας και ισχυρών συνεργασιών

Με μια ξεχωριστή επετειακή εκδήλωση στις εγκαταστάσεις της στα Γιαννιτσά, η ALTERRA γιόρτασε 22 χρόνια επιτυχημένης πορείας, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία συνεργατών από όλη την Ελλάδα, σε μια ατμόσφαιρα συγκίνησης και θερμής φιλοξενίας.

Οι προσκεκλημένοι ξεναγήθηκαν στις σύγχρονες παραγωγικές εγκαταστάσεις, γνωρίζοντας από κοντά τις νέες υποδομές, τις τεχνολογικές επενδύσεις και τις παραγωγικές διαδικασίες που διασφαλίζουν τα υψηλά πρότυπα ποιότητας της ALTERRA.

Η επετειακή εκδήλωση αποτέλεσε μια ευκαιρία αναδρομής στην ιστορία της εταιρείας, παρουσίασης των νέων επενδύσεων και ενίσχυσης των σχέσεων με τους συνεργάτες της.

Στην ομιλία του, ο κ. Θόδωρος Ρουσόπουλος, ιδρυτής και CEO της ALTERRA, έδωσε από την πρώτη στιγμή έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα, υπογραμμίζοντας ότι πάνω από όλα είναι οι άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά και βρίσκονται πίσω από κάθε επιτυχία. Στη συνέχεια, πραγματοποίησε μια αναδρομή στην 22χρονη διαδρομή της εταιρείας, αναδεικνύοντας τη στενή σύνδεσή της με την εύφορη γη της Πέλλας, τον εξαγωγικό της προσανατολισμό και τη διαρκή επένδυση στην τεχνολογία. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς, η οποία σήμερα αντιπροσωπεύει περίπου το 50% της δραστηριότητας της εταιρείας.

Ξεχωριστή και ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή αποτέλεσε η τιμητική βράβευση του κ. Κώστα Σίμου, Διευθυντή Πωλήσεων, για τη δωδεκαετή προσφορά του και την καθοριστική συμβολή του στην ανάπτυξη της ALTERRA στην ελληνική αγορά. Η απονομή της τιμητικής πλακέτας σηματοδότησε τη σταδιακή παράδοση της σκυτάλης στη νέα γενιά στελεχών, με τον ίδιο να δηλώνει συγκινημένος ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό της εταιρείας.

Σε ιδιαίτερα εγκάρδιο και συγκινητικό κλίμα κινήθηκε και η ομιλία της κας Βέφα Ρουσοπούλου, Commercial Manager της ALTERRA, η οποία εκπροσωπεί τη δεύτερη γενιά της εταιρείας, συνεχίζοντας την οικογενειακή επιχειρηματική παράδοση με σεβασμό στις αξίες που τη θεμελίωσαν και με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Μέσα από την ομιλία της ανέδειξε τη σημασία των ανθρώπων, των διαχρονικών συνεργασιών και των σχέσεων εμπιστοσύνης που αποτελούν την καρδιά της ALTERRA.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ένα ξεχωριστό γεύμα, όπου τα προϊόντα της ALTERRA είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο. Οι καλεσμένοι απόλαυσαν γαστρονομικές δημιουργίες που ανέδειξαν την ποιότητα, την ποικιλία και τις δυνατότητες αξιοποίησής τους στη σύγχρονη κουζίνα. Σε μια ατμόσφαιρα αυθεντικής φιλοξενίας, είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και να μοιραστούν όμορφες στιγμές με τους ανθρώπους της ALTERRA, επιβεβαιώνοντας τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης και συνεργασίας που έχουν χτιστεί όλα αυτά τα χρόνια.

Με 22 χρόνια εμπειρίας, ισχυρές συνεργασίες και διαρκείς επενδύσεις, η ALTERRA συνεχίζει να εξελίσσεται, διατηρώντας τις ρίζες της στον τόπο και το βλέμμα της στο μέλλον.