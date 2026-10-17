Καιρός: Δυσάρεστα νέα για τα χιόνια στην Ελλάδα - Η δυσοίωνη πρόβλεψη του ECMWF

Το φαινόμενο του Ελ Νίνιο επηρεάζει άμεσα και την Ευρώπη

Οι νεότερες εποχικές προγνώσεις για τον χειμώνα 2026-2027 δείχνουν περιορισμένες χιονοπτώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, με την τελευταία ανανέωση των δεδομένων του ευρωπαϊκού προγνωστικού μοντέλου ECMWF να παρουσιάζει αισθητή μείωση των αναμενόμενων χιονοπτώσεων σε σύγκριση με την εκτίμηση του Σεπτεμβρίου.

Οι μεγαλύτερες αλλαγές εντοπίζονται στη νότια και την κεντρική Ευρώπη, ενώ η γενικότερη εικόνα παραπέμπει σε έναν χειμώνα με λιγότερα χιόνια από τα κανονικά επίπεδα σε μεγάλο τμήμα της ηπείρου.

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