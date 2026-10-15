Συγκλονιστικό βίντεο: Διασώστες σώζουν 92χρονη που ήθελε να αυτοκτονήσει μετά από τηλεφωνική απάτη

Ενώ το πλήθος την αποσπούσε, οι διασώστες μπήκαν κρυφά στο δωμάτιο και την τράβηξαν ασφαλή

Ρώσοι διασώστες σώζουν 92χρονη γιαγιά από απόπειρα αυτοκτονίας μετά από τηλεφωνική απάτη. Συγκλονισμένη από το ότι έδωσε κατά λάθος τα προσωπικά της στοιχεία σε απατεώνες, προσπάθησε να σκαρφαλώσει έξω από το παράθυρο.

Ενώ το πλήθος την αποσπούσε, οι διασώστες μπήκαν κρυφά στο δωμάτιο και την τράβηξαν ασφαλή μέσα.

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