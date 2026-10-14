Άναυδοι οι γιατροί: Φύτρωσε δόντι στο μάτι 16χρονου

Περιπτώσεις δοντιών να φυτρώνουν σε διάφορα σημεία του προσώπου έχουν αναφερθεί, αλλά δεν έχει καταγραφεί κάποια πάνω στο βλέφαρο

Για μήνες ένας 16χρονος ένιωθε έναν πόνο στο μάτι του και ένα πρήξιμο, μέχρι που είδε δύο σκληρά λευκά σημεία να προεξέχουν από το αριστερό βλέφαρό του, όταν απευθύνθηκε στους γιατρούς, η περίπτωσή του, αποδείχθηκε όχι σπάνια, αλλά μοναδική.

Στο μάτι του, μέσα από την κόγχη, είχε κάνει την εμφάνισή του, ένα δόντι, αφήνοντας άναυδους τους γιατρούς.

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