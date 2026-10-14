Πολυχρονίου: «Η Άννα είναι άρρωστη με τον Νίκο - Ο νέος Καρβέλας στη ζωή της είναι ο Γιάννης Κούστας»

Ο Γιώργος Πολυχρονίου τοποθετήθηκε για την κόντρα μεταξύ της Άννας Βίσση - την οποία γνωρίζει πολλά χρόνια - και του Νίκου Καρβέλα.

Ο παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός Γιώργος Πολυχρονίου τοποθετήθηκε με τη σειρά του για την «κόντρα» της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα.

Μιλώντας στο Mega, και στο «Χαμογέλα και Πάλι», δήλωσε: Είναι ένα ζευγάρι που δεν θα πεθάνει ποτέ. Μην έχετε καμία αμφιβολία για αυτό. Με την Άννα ήμασταν σε πολύ κοντινή επαφή, ψυχικά τουλάχιστον. Το αποκορύφωμα είναι ότι το βίντεο κλιπ του «Δώδεκα» το κάναμε σπίτι μου. Δύο μέρες με τα συνεργεία εκεί. Η κόρη μου ήταν τεσσάρων ετών, δεν μπορούσε να κοιμηθεί για να πάει σχολείο. Είχαμε δηλαδή οικειότητα.

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