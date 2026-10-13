Η εταιρεία Re:Business διακρίθηκε με Bronze Award για το προϊόν Re:Member στα Supplement Awards

Μια σημαντική διάκριση απέσπασε η Re:Business στα Supplement Awards, καθώς το προϊόν Re:Member βραβεύτηκε με Bronze Award στην κατηγορία «Καλύτερο Συμπλήρωμα για την εγκεφαλική λειτουργία».

Η βράβευση αποτελεί σημαντική αναγνώριση της προσπάθειας της Re:Business να αναπτύσσει σύγχρονα προϊόντα στον χώρο των συμπληρωμάτων διατροφής και των καλλυντικών με επίκεντρο τις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου.

Ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης, Ιδρυτής και CEO της Re:Business, δήλωσε:

«Είναι ιδιαίτερη τιμή για εμάς να βλέπουμε το Re:Member να διακρίνεται στα Supplement Awards. Το προϊόν δημιουργήθηκε με στόχο να αποτελέσει έναν σύγχρονο και αξιόπιστο σύμμαχο για την υποστήριξη της μνήμης και της νοητικής απόδοσης. Η διάκριση αυτή ανήκει σε όλη την ομάδα της Re:Business και μας δίνει ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο να συνεχίσουμε να καινοτομούμε και να δημιουργούμε προϊόντα με πραγματική αξία για τον καταναλωτή.»

Η Γενική Διευθύντρια της εταιρείας Ρούλα Παναγιωτακοπούλου δήλωσε:

«Η διάκριση του Re:Member στα Supplement Awards αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική αναγνώριση για όλη την ομάδα της Re:Business. Πίσω από κάθε προϊόν υπάρχει πολλή δουλειά, γνώση, συνεργασία και, πάνω απ’ όλα, η επιθυμία να προσφέρουμε πραγματική αξία στους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται.

Το Bronze Award μας γεμίζει υπερηφάνεια, αλλά ταυτόχρονα μας κινητοποιεί να συνεχίσουμε με ακόμη μεγαλύτερο πάθος και συνέπεια. Το Re:Member είναι μόνο ένα ακόμη βήμα στη διαδρομή μας και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που αυτή η προσπάθεια αναγνωρίζεται.»

Η εταιρεία Re:Business συνεχίζει τη δραστηριότητά της με έμφαση στην καινοτομία, την ποιότητα και την ανάπτυξη προϊόντων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες ευεξίας και υγείας.