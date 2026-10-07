Αυτό το αμήχανο πράγμα στις προσγειώσεις πτήσεων απέκτησε σελίδα στο Instagram

Με το που φρενάρουν οι ρόδες του αεροπλάνου, οι περισσότεροι επιβάτες σηκώνονται για να βγουν. Σελίδα στο Instagram καταγράφει την αμηχανία.

Θα έλεγε κανείς πως οι εικόνες μοιάζουν με κατά λάθος αναγεννησιακούς πίνακες και η αλήθεια δεν απέχει πολύ. Η σελίδα "People Stand up when Landing", που αριθμεί σχεδόν 80.000 followers πια, μας θυμίζει ένα ένοχο μυστικό της σύγχρονης ανθρωπότητας: Αυτό που όταν το αεροπλάνο έχει προσγειωθεί και οι ρόδες του μόλις έχουν ακινητοποιηθεί, οι εννέα στους δέκα επιβάτες θα σηκωθούν και θα δημιουργήσουν ουρά στον διάδρομο του αεροπλάνου, προσπαθώντας να βγούν όσο πιο γρήγορά γίνεται. Στην πραγματικότητα κανείς δεν κερδίζει κάτι ουσιαστικό από αυτή την κίνηση.

Όλοι οι επιβάτες θα βγουν με τον τρόπο που έχει υποδείξει το πλήρωμα του αεροπλάνου. Παρ'όλα αυτά, κάποιοι θα κάνουν πάντα ουρά για να βγουν πρώτοι κι αυτό παραμένει ένα φαινόμενο που συναντάται σε κάθε πτήση.

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