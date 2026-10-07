Η ThermicSol στην Interclima Paris 2026

Η ThermicSol ολοκλήρωσε με επιτυχία τη συμμετοχή της στην Interclima Paris 2026, μία από τις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις του κλάδου.

Η παρουσία στο Παρίσι αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία για ουσιαστικές επαγγελματικές συναντήσεις, παρουσίαση των λύσεων της ThermicSol και επαφή με νέες αγορές.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης:

Υποδεχθήκαμε περισσότερους από 110 επισκέπτες στο περίπτερό μας από 7 διαφορετικές χώρες

Καταγράψαμε 75 νέες επαγγελματικές επαφές

Ιδιαίτερη τιμή αποτέλεσε η επίσκεψη στο περίπτερό μας εκπροσώπων της Ελληνικής Πρεσβείας στο Παρίσι και του Εμπορικού Ακολούθου. Τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία και την υποστήριξή τους στην προσπάθεια των ελληνικών επιχειρήσεων να αναπτύξουν τη δραστηριότητά τους στη γαλλική αγορά.

Η συμμετοχή μας στην Interclima Paris 2026 αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα στην αναπτυξιακή πορεία της ThermicSol και στη διεύρυνση του διεθνούς δικτύου συνεργατών της.

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι μας επισκέφθηκαν στο Παρίσι.