Κουλτούρα βιασμού προδίδουν στοιχεία από τα κολέγια των ΗΠΑ: 8.200 περιστατικά σε έναν χρόνο

Μία εμφανή κουλτούρα βιασμού καταδεικνύει ο αριθμός των συμβάντων που καταγράφηκαν στα Αμερικανικά πανεπιστήμια για το 2024, με 8.227 περιστατικά να έχουν αναφερθεί.

Μία εμφανή κουλτούρα βιασμού καταδεικνύει ο αριθμός των συμβάντων που καταγράφηκαν στα Αμερικανικά πανεπιστήμια για το 2024, με 8.227 περιστατικά βιασμών να έχουν αναφερθεί για το έτος.

Στη θλιβερή αυτή εικόνα δυστυχώς συμβάλλον και πλέον επιφανή ιδρύματα των ΗΠΑ, όπως το Columbia, το Cornell και το NYU, τα οποία φαίνεται δεν διαθέτουν δικλείδες κατά της μάστιγας της σεξουαλικής και έμφυλης βίας, σύμφωνα με μια ανασκόπηση δεδομένων της New York Post.

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