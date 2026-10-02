Για τον ομαδικό βιασμό στο Πανεπιστήμιο Cornell δεν φταίνε μόνο οι 7

Για την υπόθεση στο Πανεπιστήμιο Cornell, φταίνε κυρίως οι επτά, αλλά όχι μόνο. Το σύστημα και η ακαδημαϊκή κοινότητα που δεν προστάτευσαν και οι 50 φοιτητές που δεν κατήγγειλαν.

Η υπόθεση του ομαδικού βιασμού της φοιτήτριας στο Πανεπιστήμιο Cornell, άνοιξε ξανά, και τα βλέμματα είναι στραμμένα - δικαίως - στους επτά, που την έσυραν, την ανάγκασαν να κάνει χρήση κεταμίνης και την κακοποιούσαν σεξουαλικά επί ώρες.

Σαφώς οι επτά είναι οι ενορχηστρωτές της υπόθεσης, αλλά δεν είναι οι μόνοι υπαίτιοι. Είναι ένα σύστημα που αποτυγχάνει, ένα πανεπιστήμιο που δεν προστάτευσε και δεκάδες άτομα που γνώριζαν.

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