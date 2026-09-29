TGI FRIDAYS: Νέα διεύθυνση στην καρδιά του Κολωνακίου

Τα TGI FRIDAYS™ μεταφέρονται στην Τσακάλωφ 4, φέρνοντας τη χαρακτηριστική τους ενέργεια σε έναν από τους πιο ζωντανούς πεζόδρομους του Κολωνακίου.

Τα TGI FRIDAYS™ ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο στο Κολωνάκι, στον αριθμό 4 της οδού Τσακάλωφ, έναν από τους χαρακτηριστικούς πεζόδρομους της περιοχής. Με τον δικό της ξεχωριστό παλμό που διατηρεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, η Τσακάλωφ αποτελεί σταθερό σημείο συνάντησης για όσους κινούνται στο κέντρο της Αθήνας, έναν δρόμο όπου η αστική καθημερινότητα συναντά τον εξωστρεφή χαρακτήρα του Κολωνακίου.





Σε ένα περιβάλλον με stylish αισθητική και έντονα FRIDAYS™ vibes, το νέο κατάστημα διατηρεί τη χαρακτηριστική του ταυτότητα, μέσα από μια πιο σύγχρονη προσέγγιση. Τα neon installations και οι πιο moody αποχρώσεις δημιουργούν ένα ατμοσφαιρικό περιβάλλον. Την εικόνα συμπληρώνουν ιδιαίτερες διακοσμητικές λεπτομέρειες, όπως η εντυπωσιακή σύνθεση από δεκάδες βινύλια που χαρίζει στον χώρο έντονη προσωπικότητα.

Το brunch αποκτά τη δική του θέση με ανανεωμένες προτάσεις, ενώ όσο προχωρά η μέρα, τα χειροποίητα burgers,το αγαπημένο όλων Fridays signature glazed black angus rib eye steak, τα θρυλικά potato twisters και οι μαργαρίτες βρίσκονται στο επίκεντρο, είτε πρόκειται για ένα lunch break είτε για μια στάση μετά τα ψώνια στο Κολωνάκι.

Η διεύθυνση μπορεί να άλλαξε, αλλά αυτό που δεν αλλάζει είναι ο χαρακτήρας των TGI FRIDAYS™ και εκείνες οι έξοδοι που ξεκινούν και εξελίσσονται αυθόρμητα. Και φυσικά, το bar παραμένει βασικό μέρος της εμπειρίας, με τους bartenders να δημιουργούν signature μαργαρίτες και cocktails που έχουν γίνει συνώνυμα της εξόδου στα TGI FRIDAYS™.

Το κατάστημα της οδού Τσακάλωφ αποτελεί πλέον ένα νέο σημείο στον γαστρονομικό χάρτη της πόλης, σε έναν δρόμο που τους ταιριάζει σε χαρακτήρα και ενέργεια. Νέα διεύθυνση, ίδιο FRIDAYS™ spirit.