Η Admiral δίπλα στη νέα γενιά στο 5ο GWomen Sports Summit 2026

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, το GWomen Sports Summit ανέδειξε τις γυναίκες που πρωταγωνιστούν στον αθλητισμό, δίνοντας φέτος το βήμα στη νέα γενιά.

Μια γενιά που δεν περιμένει απλώς να έρθει η σειρά της, αλλά έχει ήδη ξεκινήσει να γράφει τη δική της ιστορία. Το 5ο GWomen Sports Summit 2026 πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, με κεντρικό μήνυμα «NEXT GENERATION – THE FUTURE IS HAPPENING NOW».

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι νεαρές αθλήτριες, οι άνθρωποι που βρίσκονται δίπλα τους και οι προκλήσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν στον δρόμο προς έναν αθλητισμό με περισσότερες ευκαιρίες και ίσες δυνατότητες. Αθλήτριες, προπονητές, γονείς και άνθρωποι του αθλητισμού συναντήθηκαν και μίλησαν ανοιχτά για τις ευκαιρίες, τις δυσκολίες και τα στερεότυπα που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν τα κορίτσια και οι γυναίκες στον αθλητισμό.

Η Admiral δίπλα στη νέα γενιά

Για ακόμη μία χρονιά, η Admiral στήριξε το GWomen Sports Summit, συμμετέχοντας ενεργά στη διοργάνωση και δίνοντας έμφαση στη σχέση των παιδιών με τον αθλητισμό. Οι ακαδημίες που έδωσαν το «παρών» στο Summit έλαβαν μπάλες, ενώ μέσα από το ειδικά σχεδιασμένο Admiral activation, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα διαδραστικό παιχνίδι εικονικού ποδοσφαίρου, στο οποίο πήρε μέρος και η παίκτρια της ΑΕΚ, Ελένη Στεφάτου, μέλος της οικογένειας της Admiral.

Η παρουσία της Admiral ανέδειξε έτσι και την πιο βιωματική πλευρά της διοργάνωσης: τη χαρά του παιχνιδιού, τη συμμετοχή και την επαφή των παιδιών με τον αθλητισμό.

Από την Ελλάδα στην κορυφή

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η παρουσία της Ελένης Μάρκου, η οποία συνδέθηκε από την Τουρκία και τη Galatasaray SK, μιλώντας για τη δική της διαδρομή με τίτλο «Από την Ελλάδα στην Κορυφή».

Σε μια ανοιχτή συζήτηση με τη δημοσιογράφο Μάρθα Χωριανοπούλου, η οποία εμφανίστηκε με Admiral, η Μάρκου μοιράστηκε εμπειρίες από την πορεία της στον επαγγελματικό αθλητισμό. Μίλησε για τις αθέατες πλευρές μιας διαδρομής που συχνά παρουσιάζεται μόνο μέσα από τις επιτυχίες, αλλά περιλαμβάνει απογοητεύσεις, απαιτήσεις, επιμονή και καθημερινή προσπάθεια μέχρι την επίτευξη ενός στόχου.

Παράλληλα, η συζήτηση ανέδειξε τον ρόλο της νέας γενιάς στην αλλαγή της εικόνας του γυναικείου αθλητισμού, αφήνοντας πίσω στερεότυπα και προκαταλήψεις και διεκδικώντας τον δικό της χώρο.

Το 5ο GWomen Sports Summit 2026 έστειλε ένα σαφές μήνυμα: η αλλαγή στον γυναικείο αθλητισμό δεν είναι κάτι που αφορά μόνο το μέλλον. Συμβαίνει ήδη και η Next Generation δεν περιμένει τη σειρά της. Είναι ήδη εδώ, συμμετέχει, διεκδικεί, εμπνέεται και δημιουργεί τη δική της διαδρομή.