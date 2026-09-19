Η Singapore Airlines αναδείχθηκε η κορυφαία αεροπορική εταιρεία στον κόσμο

Η παγκόσμια κατάταξη των αεροπορικών εταιρειών που ξεχωρίζουν για τις υπηρεσίες τους.

Η Singapore Airlines κατακτά την κορυφή στα Skytrax World Airline Awards 2026, αφήνοντας στη δεύτερη θέση την Qatar Airways και στην τρίτη την Cathay Pacific.

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στο Langham Hotel του Λονδίνου, με περισσότερες από 300 αεροπορικές εταιρείες να συμμετέχουν στην αξιολόγηση, η οποία βασίζεται στις επιλογές εκατομμυρίων ταξιδιωτών από όλο τον κόσμο.

Έκτη κορυφή

Για τη Singapore Airlines, η φετινή διάκριση είναι η έκτη φορά που κατακτά τον σημαντικότερο τίτλο στην ιστορία των Skytrax World Airline Awards. Παράλληλα, η εταιρεία ξεχωρίζει και στην οικονομική θέση, καθώς κερδίζει τα βραβεία για την καλύτερη Economy Class και το καλύτερο catering στην Economy Class.

Πίσω από τη Singapore Airlines βρίσκεται η Qatar Airways, ενώ την πρώτη εξάδα συμπληρώνουν η Cathay Pacific, η ANA, η Turkish Airlines και η Emirates.

Η Qatar Airways κατακτά παράλληλα την κορυφή στην Business Class, το βραβείο για το καλύτερο Business Class Lounge και το πρώτο βραβείο της Skytrax για το καλύτερο Wi-Fi εν πτήσει.

Στις υπόλοιπες σημαντικές κατηγορίες, η Air France κατακτά την καλύτερη First Class, η EVA Air την καλύτερη Premium Economy και η STARLUX Airlines την καλύτερη επίδοση στην καθαριότητα της καμπίνας. Η ANA αναδεικνύεται κορυφαία στα Airport Services.

Οι κορυφαίες low cost

Στις αεροπορικές χαμηλού κόστους, η AirAsia βρίσκεται στην πρώτη θέση για ακόμη μία χρονιά, ενώ ακολουθούν η Scoot, η Vueling, η Eurowings και η Iberia Express.

Η AirAsia διατηρεί έτσι τον τίτλο της World’s Best Low-Cost Airline, ενώ η Scoot αναδεικνύεται κορυφαία long-haul low-cost εταιρεία. Η Vueling κερδίζει για πρώτη φορά το βραβείο της καλύτερης low-cost αεροπορικής στην Ευρώπη.

Η πρώτη 20άδα