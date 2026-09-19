Η Singapore Airlines αναδείχθηκε η κορυφαία αεροπορική εταιρεία στον κόσμο

Επιμέλεια:  Newsroom
Η Singapore Airlines αναδείχθηκε η κορυφαία αεροπορική εταιρεία στον κόσμο
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Η παγκόσμια κατάταξη των αεροπορικών εταιρειών που ξεχωρίζουν για τις υπηρεσίες τους.

Η Singapore Airlines κατακτά την κορυφή στα Skytrax World Airline Awards 2026, αφήνοντας στη δεύτερη θέση την Qatar Airways και στην τρίτη την Cathay Pacific.

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στο Langham Hotel του Λονδίνου, με περισσότερες από 300 αεροπορικές εταιρείες να συμμετέχουν στην αξιολόγηση, η οποία βασίζεται στις επιλογές εκατομμυρίων ταξιδιωτών από όλο τον κόσμο.

Έκτη κορυφή

Για τη Singapore Airlines, η φετινή διάκριση είναι η έκτη φορά που κατακτά τον σημαντικότερο τίτλο στην ιστορία των Skytrax World Airline Awards. Παράλληλα, η εταιρεία ξεχωρίζει και στην οικονομική θέση, καθώς κερδίζει τα βραβεία για την καλύτερη Economy Class και το καλύτερο catering στην Economy Class.

Πίσω από τη Singapore Airlines βρίσκεται η Qatar Airways, ενώ την πρώτη εξάδα συμπληρώνουν η Cathay Pacific, η ANA, η Turkish Airlines και η Emirates.

 

Η Qatar Airways κατακτά παράλληλα την κορυφή στην Business Class, το βραβείο για το καλύτερο Business Class Lounge και το πρώτο βραβείο της Skytrax για το καλύτερο Wi-Fi εν πτήσει.

Στις υπόλοιπες σημαντικές κατηγορίες, η Air France κατακτά την καλύτερη First Class, η EVA Air την καλύτερη Premium Economy και η STARLUX Airlines την καλύτερη επίδοση στην καθαριότητα της καμπίνας. Η ANA αναδεικνύεται κορυφαία στα Airport Services.

Οι κορυφαίες low cost

Στις αεροπορικές χαμηλού κόστους, η AirAsia βρίσκεται στην πρώτη θέση για ακόμη μία χρονιά, ενώ ακολουθούν η Scoot, η Vueling, η Eurowings και η Iberia Express.

Η AirAsia διατηρεί έτσι τον τίτλο της World’s Best Low-Cost Airline, ενώ η Scoot αναδεικνύεται κορυφαία long-haul low-cost εταιρεία. Η Vueling κερδίζει για πρώτη φορά το βραβείο της καλύτερης low-cost αεροπορικής στην Ευρώπη.

Η πρώτη 20άδα

  1. Singapore Airlines
  2. Qatar Airways
  3. Cathay Pacific
  4. ANA All Nippon Airways
  5. Turkish Airlines
  6. Emirates
  7. Air France
  8. Hainan Airlines
  9. Japan Airlines
  10. Korean Air
  11. EVA Air
  12. Qantas Airways
  13. STARLUX Airlines
  14. Lufthansa
  15. Saudi Arabian Airlines
  16. Iberia
  17. Air Canada
  18. Virgin Atlantic
  19. Swiss International Air Lines
  20. Thai Airways
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