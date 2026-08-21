Τι παρατηρείται στην αρτηριακή πίεση όσων τρώνε τακτικά σπόρους Chia

Μπορούν οι σπόροι Chia να μειώσουν την αρτηριακή πίεση; Η επιστήμη λέει ναι, αλλά υπάρχει μια παγίδα.

Οι σπόροι Chia μπορεί να βοηθήσουν στην μείωση της αρτηριακής πίεσης όταν καταναλώνονται τακτικά, αλλά το αποτέλεσμα είναι λιγότερο σταθερό απ’ ό,τι μπορεί να υποδηλώνει ένας μόνο τίτλος.

Οι σχετικές έρευνες συγκλίνουν στο ότι πράγματι καταγράφονται μειώσεις στην πίεση, ωστόσο οι εκτιμήσεις ποικίλλουν και η βάση στοιχείων παραμένει μικρή. Οι σπόροι Chia υποστηρίζουν μια φιλική προς την αρτηριακή πίεση διατροφή, αλλά δεν υποκαθιστούν την αντιυπερτασική θεραπεία.

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