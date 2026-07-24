«Θα μου ραγίσει η καρδιά αν τα αποχωριστώ»: Η κυρία Δ. έμεινε άστεγη για να μη χάσει τα σκυλιά της

Η ιστορία της 77χρονης κυρίας Δ. αναδεικνύει ένα πρόβλημα που παραμένει σε μεγάλο βαθμό αόρατο: τι συμβαίνει όταν ένας άνθρωπος χάνει το σπίτι του, αλλά αρνείται να εγκαταλείψει τα ζώα συντροφιάς του.

Για περίπου 15 ημέρες η κυρία Δ. μετά την έξωση που της έγινε από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού που νοίκιαζε, βρέθηκε άστεγη, σε έναν δρόμο κοντά στην Ομόνοια. Μαζί της και τα δύο σκυλιά της, 15 ετών το ένα και 5 το άλλο. Πηγαίνοντας ένα μεσημέρι να την συναντήσω στο σημείο όπου βρίσκεται - λίγα μόλις μέτρα από το σπίτι που νοίκιαζε- είδα μια γυναίκα ταλαιπωρημένη, όμως με όρεξη να βρει μια λύση στο πρόβλημα.

Ο δρόμος στον οποίο «μένει» πλέον βρίσκεται πολύ κοντά στην Ομόνοια, το μεσημέρι έχει αφόρητη ζέστη και για όσο ήμουν εκεί υπήρχε μια πολύ έντονη οσμή ούρων. Τα τριγύρω στενά είναι γεμάτα ναρκομανείς και πρόκειται για μια από τις χειρότερες περιοχές της Αθήνας, που ακόμα και να πρέπει να περάσεις από εκεί, θα αποφύγεις

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