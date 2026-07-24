Gazzetta Night: Lenovo και Motorola έδωσαν τεχνολογικό χρώμα στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Το FIFA World Cup 2026 ολοκληρώθηκε με τον ιδανικότερο τρόπο και το Gazzetta χάρισε ακόμη μία αξέχαστη ποδοσφαιρική βραδιά.

Στο Cine Φιλοθέη, φίλοι του ποδοσφαίρου συγκεντρώθηκαν για να παρακολουθήσουν παρέα τον μεγάλο τελικό ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή, σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, εκπλήξεις και δυνατές εμπειρίες. Στο πλευρό του Gazzetta βρέθηκαν η Lenovo και η Motorola, φέρνοντας την τεχνολογία ακόμη πιο κοντά στο παιχνίδι.

Η Lenovo φρόντισε να ανεβάσει ακόμη περισσότερο τον παλμό της βραδιάς, διοργανώνοντας ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό quiz. Οι παρευρισκόμενοι σκάναραν το ειδικό QR Code, δοκίμασαν τις γνώσεις τους γύρω από το Παγκόσμιο Κύπελλο και διεκδίκησαν μοναδικά δώρα.

Οι 61 πρώτοι που απάντησαν σωστά κέρδισαν επίσημες adidas Trionda μπάλες του FIFA World Cup 2026, ενώ ο πιο γρήγορος συμμετέχων απέσπασε το κορυφαίο έπαθλο της βραδιάς: τα motorola moto buds 2 plus, με ήχο by Bose και Dynamic Active Noise Cancellation, που προσφέρουν μια κορυφαία εμπειρία ακρόασης.

Άλλωστε, το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο δεν ήταν μόνο το μεγαλύτερο στην ιστορία της διοργάνωσης, αλλά και το πιο τεχνολογικά προηγμένο. Ως Επίσημος Τεχνολογικός Συνεργάτης της FIFA, η Lenovo βρίσκεται πίσω από πολλές από τις καινοτομίες που άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο βιώνουμε το ποδόσφαιρο, τόσο μέσα στο γήπεδο όσο και από τις οθόνες μας.

Χάρη στις λύσεις τεχνητής νοημοσύνης της Lenovo, οι φίλαθλοι είχαν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν νέες εμπειρίες θέασης, όπως το Referee View, που μεταφέρει την εικόνα μέσα από την οπτική του ίδιου του διαιτητή, αλλά και τα εντυπωσιακά τρισδιάστατα Player Avatars, τα οποία αναπαριστούν κάθε κρίσιμη φάση από οποιαδήποτε γωνία με εξαιρετική ακρίβεια.

Παράλληλα, η τεχνολογία της Lenovo συμβάλλει στη συνολική λειτουργία της διοργάνωσης, από τη διαχείριση των σταδίων και την εμπειρία των φιλάθλων μέχρι τα προηγμένα εργαλεία ανάλυσης για τις ομάδες και τις πιο γρήγορες, ακριβείς και διαφανείς αποφάσεις στη διαιτησία.

Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: η τεχνολογία δεν αντικαθιστά το ποδόσφαιρο. Το εξελίσσει, το κάνει πιο συναρπαστικό, πιο δίκαιο και ακόμη πιο κοντά στους φιλάθλους.

Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε ένα ακόμη Gazzetta Night, με τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου και τη Lenovo και Motorola, να συμβάλλουν ώστε η εμπειρία να γίνει πραγματικά ξεχωριστή για όλους όσοι βρέθηκαν στο Cine Φιλοθέη.