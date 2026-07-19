Ο ερασιτεχνικός αγώνας ένα χρόνο πριν το Μουντιάλ που κατέληξε σε αποκεφαλισμό του διαιτητή

Ο Ιούνιος του 2013 στη Βραζιλία είχε τα πάντα: διαδηλώσεις, διαμαρτυρίες, προετοιμασίες για το Μουντιάλ κι ένα φρικτό έγκλημα μέσα στο γήπεδο.

Η οπαδική βία είναι ένα από τα μείζονα κοινωνικά προβλήματα στη Βραζιλία. Οι κυβερνήσεις συχνά προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα αλλά μάλλον με ημίμετρα. Η βία μέσα στα γήπεδα της χώρας είναι κάτι γνωστό.

Το συγκεκριμένο περιστατικό όμως ξεπερνάει τα όρια της φρίκης. Περίπου έναν χρόνο πριν την έναρξη του Μουντιάλ στη Βραζιλία, ένας ερασιτεχνικός αγώνας καταλήγει σε έγκλημα.

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