Η ActionAid ενισχύει τη γυναικεία ψηφιακή επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, μέσω του προγράμματος DIGIWAVE

Γυναίκες στην Ελλάδα αποκτούν πρόσβαση σε κατάρτιση, mentoring και ψηφιακά εργαλεία για να ξεκινήσουν ή να ενισχύσουν μία επιχειρηματική δραστηριότητα και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της ψηφιακής οικονομίας

Η ActionAid ανακοινώνει την έναρξη της πρώτης φάσης εφαρμογής του ευρωπαϊκού έργου DIGIWAVE, για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και της επιχειρηματικότητας, προσφέροντας κατάρτιση, mentoring, ψηφιακά εργαλεία και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και προωθώντας τη διασύνδεση και την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ συμμετεχουσών από διαφορετικά περιβάλλοντα. Το έργο, το οποίο υλοποιείται παράλληλα στην Ισπανία, την Τυνησία και την Ιορδανία, θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα μέσω του Κέντρου Κοινότητας της ActionAid στην Αθήνα.

Σε ποιες απευθύνεται

Το έργο απευθύνεται σε γυναίκες που θέλουν να αναπτύξουν μια ιδέα, vα ενισχύσουν μια υπάρχουσα οικονομική δραστηριότητα ή να εξελίξουν μια μικρή επιχείρηση, με ιδιαίτερη έμφαση σε όσες αντιμετωπίζουν εμπόδια πρόσβασης στην αγορά, στη ψηφιοποίηση και στα επαγγελματικά δίκτυα. Μέσα από δια ζώσης και διαδικτυακά εργαστήρια, mentoring και coaching, οι συμμετέχουσες θα εργαστούν πάνω σε βασικά πεδία της επιχειρηματικότητας: επιχειρηματικός σχεδιασμός και ανάπτυξη, ψηφιακό μάρκετινγκ, οικονομική διαχείριση, πωλήσεις και ανάπτυξη πελατολογίου. Παράλληλα, θα αξιοποιηθούν ψηφιακά εργαλεία και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για την ενίσχυση της ψηφιακής παρουσίας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεών τους. Για τη συμμετοχή στο έργο δεν απαιτείται προηγούμενη ψηφιακή εξειδίκευση, καθώς το πρόγραμμα εκμάθησης έχει σχεδιαστεί ως μια προοδευτική και πρακτική διαδικασία που προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε συμμετέχουσας.

Πιστοποίηση

Οι συμμετέχουσες που ολοκληρώνουν επιτυχώς το πρόγραμμα λαμβάνουν πιστοποιητικό από το Κέντρο Κατάρτισης του Πανεπιστημίου Al-Balqa Applied University στην Ιορδανία. Επιπλέον, επιλεγμένες συμμετέχουσες θα λάβουν μέρος σε διεθνείς συναντήσεις στην Τυνησία και την Ελλάδα με σκοπό την παρουσίαση της προόδου τους και τη διασύνδεση με γυναίκες επιχειρηματίες από άλλες χώρες της Μεσογείου.

Δηλώσεις συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μέσω της σχετικής φόρμας.

Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Σύνδεσμος αίτησης: Αίτηση Συμμετοχής DigiWAVE – Πρόγραμμα Κατάρτισης και Υποστήριξης

Προθεσμία υποβολής: 5 Αυγούστου 2026

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.interregnextmed.eu/projects/digiwave/

Για το πρόγραμμα και τη χρηματοδότηση

Το έργο DIGIWAVE – Women Access Versatile Employment in Digital Economy υλοποιείται από μια μεσογειακή συμμαχία οργανισμών με πολυετή εμπειρία στην κοινωνική καινοτομία, την εκπαίδευση και τη διεθνή συνεργασία: Jovesólides (Ισπανία – επικεφαλής εταίρος), ActionAid (Ελλάδα), CAWTAR (Center of Arab Women for Training and Research, Τυνησία) και Al-Balqa Applied University (Ιορδανία).Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Interreg NEXT MED Programme και προωθεί μια συμπεριληπτική και βιώσιμη ψηφιακή πρόοδο, με τις γυναίκες στο επίκεντρο της τεχνολογικής και κοινωνικής αλλαγής στη Μεσόγειο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε € 2.449.685,00, εκ των οποίων η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε € 2.180.219,65 (89%).

Σχετικά με την ActionAid

H ActionAid είναι μια ανεξάρτητη, διεθνής οργάνωση που ιδρύθηκε το 1972 και λειτουργεί στην Ελλάδα από το 1998. Με παρουσία σε περισσότερες από 75 χώρες, εκπαιδεύει ανθρώπους και κοινότητες, ώστε να στηρίζονται στις δικές τους δυνάμεις και να διεκδικούν μια ζωή με αξιοπρέπεια και έναν κόσμο πιο δίκαιο για όλες και όλους. Στην Ελλάδα, μέσα από το Πρόγραμμα Αναδοχής έχει στηρίξει πάνω από 130.000 παιδιά, σε 89 κοινότητες και 21 χώρες, σε όλον τον κόσμο. Παράλληλα, σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα από το 2000, με τη συμμετοχή εκατοντάδων χιλιάδων μαθητών και μαθητριών, ενώ υποστηρίζει και ευάλωτες ομάδες στο Κέντρο Κοινότητας της στην Αθήνα από το 2017, ένα κέντρο στήριξης για τους ανθρώπους που βιώνουν φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό. Παράλληλα, το ActionAid Youth Center στη Θεσσαλονίκη ενδυναμώνει νέες και νέους από το 2020, μέσα από προγράμματα και υπηρεσίες, ώστε να γίνουν ενεργοί πολίτες. Περισσότερες πληροφορίες για την ActionAid και τη δράση της στην Ελλάδα και το κόσμο, είναι διαθέσιμες εδώ: www.actionaid.gr