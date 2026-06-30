Ιουλία Καλλιμάνη: «Είσαι τρελός ρε; Δεν παίρνω εγώ πουρμπουάρ» - Πήγαν να της δώσουν 100 ευρώ ενώ τραγουδούσε
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Το viral βίντεο με τη στιγμή που θαμώνας προσέφερε στην Ιουλία Καλλιμάνη όσο τραγουδούσε πάνω στη σκηνή 100 ευρώ. Η απάντηση της τραγουδίστριας.
Αυτό σίγουρα δεν το περίμενε η Ιουλία Καλλιμάνη να της συμβεί. Την ώρα που η γνωστή τραγουδίστρια βρισκόταν στη σκηνή και τραγουδούσε το «Στο'χα πει» του Στέλιου Ρόκκου, ένας θαμώνας έκανε κίνηση να της δώσει ένα χαρτονόμισμα των 100 ευρώ.
«Τι είναι αυτό; Είσαι τρελός, ρε; Δεν παίρνω εγώ τέτοια πουρμπουάρ. Το έχουμε γράψει και σε βίντεο, ωραίο βίντεο, αυτό είναι viral», είπε η Ιουλία Καλλιμάνη από το μικρόφωνο με τον θαμώνα να επιμένει να της δώσει τα χρήματα και εκείνη να αρνείται και πάλι να τα πάρει.
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