«Κλείνει ένας τόπος που δίνει ζωή»: Η περιοχή στην καρδιά της Ελλάδας που μένει χωρίς σχολείο

Ένα πέτρινο κτίριο, δύο μαθητές και η κυρία Κατερίνα. Πώς λειτουργούσε μέχρι τώρα το δημοτικό σχολείο Ανθηρού και γιατί θα κλείσει από την επόμενη σχολική χρονιά.

Την Δευτέρα 15 Ιουνίου, το κουδούνι στο Δημοτικό Σχολείο του Ανθηρού, στον δήμο Αργιθέας, χτύπησε για τελευταία φορά μιας και, έχοντας μόνο δύο μαθητές, κλείνει, σβήνοντας ακόμη έναν ζωντανό πυρήνα της περιοχής.

Ο Ανδρέας Στεργίου, δήμαρχος Αργιθέας, μιλώντας στο Reader, αφού μας διαβεβαίωσε ότι η αναστολή λειτουργίας της μονάδας οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην έλλειψη μαθητών, μίλησε για το πόσο σημαντικός είναι ένας εκπαιδευτικός φορέας στην περιοχή αλλά και για το πόσες ευκαιρίες υπάρχουν στις ορεινές περιοχές για τους νέους ανθρώπους, οι οποίοι από την πανδημία και μετά φέρεται να «φλερτάρουν» με την εγκατάσταση στο βουνό.

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