Η urban κουλτούρα ζωντάνεψε στο Flame Music Festival

Το Flame Music Festival, το μεγαλύτερο urban μουσικό γεγονός που έχει πραγματοποιηθεί στη χώρα, ζωντάνεψε στις 20 και 21 Ιουνίου στο Telekom Center Athens, με τον Μύθο να στηρίζει τη διοργάνωση.

Για δύο ημέρες, το Telekom Center Athens μετατράπηκε σε σημείο συνάντησης για τη νέα γενιά της ελληνικής rap και trap σκηνής, φιλοξενώντας ένα διήμερο υπερθέαμα γεμάτο μουσική, ενέργεια και ένα εντυπωσιακό 360° stage, που προσέφερε στο κοινό μια εμπειρία χωρίς προηγούμενο.

Στη σκηνή του Flame Music Festival βρέθηκαν κορυφαία ονόματα της urban μουσικής, ενώ η παρουσία των ΛΕΞ και Bloody Hawk αποτέλεσε μία από τις μεγάλες εκπλήξεις της διοργάνωσης. Καλλιτέχνες με ξεχωριστή ταυτότητα και φανατικό κοινό ένωσαν διαφορετικούς ήχους και γενιές, αποτυπώνοντας τη δυναμική και τη διαρκή εξέλιξη της ελληνικής urban σκηνής

Η συνεργασία της μπύρας Mythos με το Flame Music Festival αποτελεί συνέχεια της σχέσης που έχει ήδη αναπτύξει με τη σύγχρονη urban κουλτούρα μέσα από τη συνεργασία με τον Bloody Hawk. Μια συνεργασία που έχει εξελιχθεί μέσα από τη δημιουργία της Limited Edition συλλεκτικής σειράς Mythos x Bloody Hawk, μεταφέροντας την κοινή τους προσέγγιση γύρω από την αυθεντικότητα, την ελευθερία και τη δημιουργικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, η παρουσία του στο Flame Music Festival έρχεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο αυτή τη σύνδεση με τη σύγχρονη urban σκηνή.

Περισσότερο από ένα διήμερο μουσικό event, το Flame Music Festival αποτέλεσε μια δυναμική αποτύπωση της νέας εποχής της urban κουλτούρας στην Ελλάδα: μιας σκηνής με ξεχωριστή ταυτότητα, ισχυρή φωνή και ένα κοινό που συμμετέχει ενεργά στην εξέλιξή της.

Ένα φεστιβάλ και μια ολόκληρη γενιά που γράφει τη δική της ιστορία, τη στιγμή που συμβαίνει.